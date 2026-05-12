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Muere a los 99 años Jack Taylor, icono del cine de terror

El actor Jack Taylor, referente del cine de terror y fantástico en España, falleció a los 99 años en Madrid.

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 07:58 -
  • Agencia EFE
Muere a los 99 años Jack Taylor, icono del cine de terror

En su extensa filmografía destaca su participación en la película Conan, el Bárbaro junto a Arnold Schwarzenegger.

El actor estadounidense Jack Taylor , icono del cine de terror y fantástico afincado en España desde la década de 1960, falleció a los 99 años en Madrid, informó este martes la Academia de Cine de España.

El intérprete participó en películas como Conan el Bárbaro, Mil gritos tiene la noche y The Ninth Gate.

Nacido como George Brown Randall en Oregon City, Estados Unidos, en 1926, Taylor aseguró en una entrevista publicada por el diario español El Mundo en 2025 que, hasta entonces, decía tener diez años menos.

El actor trabajó en producciones de culto del director español Jesús Franco entre finales de los años 60 y la década de 1980, entre ellas Necronomicon (1968), La isla de la muerte (1970), El conde Drácula (1970) y Las diosas del porno (1977).

Su primer trabajo fue junto a Marilyn Monroe en el programa de Jack Benny. Tras un breve período en Hollywood, se trasladó a México, donde aprendió español y comenzó a participar en producciones rodadas simultáneamente en inglés y español, como el western The Last Rebel, según recoge el libro Mis 100 años de cine. Memorias, editado por Sial-Pigmalión.

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Además, en Cuento lo que me permite mi disco duro, publicado por la Fundación AISGE, relató que llegó a ser vecino de Marilyn Monroe y que coincidió con figuras como Marlene Dietrich y Max von Sydow.

Taylor decidió instalarse en España a principios de los años 60 para integrarse en la creciente industria del llamado spaghetti western y del cine de terror que se desarrollaba en Europa.

También trabajó en la comedia musical La pelirroja. Su primer papel protagonista en España fue en el western Fuera de la ley, dirigido por León Klimovsky.

En su biografía se explica además que compartió escenas con nombres destacados del cine español, entre ellos Imperio Argentina, Alfredo Mayo, Victoria Abril, Javier Bardem, Eduardo Noriega y Héctor Alterio.

Su colaboración más reciente fue en el documental Llámame Paul, escrito por Ángel Sala y Víctor Matellano, y dirigido por este último. En la producción, Jack Taylor puso voz, junto a Caroline Munro, a un recorrido por la vida y trayectoria de Paul Naschy. EFE

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Agencia EFE
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