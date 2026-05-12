Muere a los 99 años Jack Taylor, icono del cine de terror

El actor estadounidense Jack Taylor , icono del cine de terror y fantástico afincado en España desde la década de 1960, falleció a los 99 años en Madrid, informó este martes la Academia de Cine de España.

El intérprete participó en películas como Conan el Bárbaro, Mil gritos tiene la noche y The Ninth Gate.

Nacido como George Brown Randall en Oregon City, Estados Unidos, en 1926, Taylor aseguró en una entrevista publicada por el diario español El Mundo en 2025 que, hasta entonces, decía tener diez años menos.

El actor trabajó en producciones de culto del director español Jesús Franco entre finales de los años 60 y la década de 1980, entre ellas Necronomicon (1968), La isla de la muerte (1970), El conde Drácula (1970) y Las diosas del porno (1977).

Su primer trabajo fue junto a Marilyn Monroe en el programa de Jack Benny. Tras un breve período en Hollywood, se trasladó a México, donde aprendió español y comenzó a participar en producciones rodadas simultáneamente en inglés y español, como el western The Last Rebel, según recoge el libro Mis 100 años de cine. Memorias, editado por Sial-Pigmalión.