  1. Inicio
  2. · San Pedro

El JTR busca apoyo del Congreso para construir un auditorio

Más de L30,000 anuales gasta el JTR en sus graduaciones. Invitan a diputados a recorrer las instalaciones en su centenario

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 17:25 -
  • Jacqueline Molina
El JTR busca apoyo del Congreso para construir un auditorio

Estudiantes caminan por el instituto José Trinidad Reyes durante su tiempo de recreo.

 Foto: Moisés Valenzuela
San Pedro Sula, Honduras.

Con motivo de su centenario de fundación, autoridades del instituto José Trinidad Reyes (JTR) buscan el respaldo del Congreso Nacional para impulsar la construcción de un auditorio dentro del centro educativo, una necesidad histórica que durante años ha obligado a la institución a realizar sus graduaciones en espacios alquilados.

Wilson Mejía, director del JTR, explicó que actualmente no cuentan con un espacio adecuado para celebrar graduaciones o eventos importantes, pese a que el centro tiene una matrícula aproximada de 3,700 estudiantes y que cada año gradúa a más de 700 profesionales.

Mejía indicó que esta situación ha obligado a la institución a alquilar salones privados para desarrollar las ceremonias de graduación en dos jornadas, debido a la cantidad de estudiantes y familiares que asisten, lo que representa un gasto anual superior a L30,000.

El JTR enfrenta crisis eléctrica en víspera de su centenario

El director explicó que el auditorio ha sido un sueño tanto para los alumnos como para el personal docente y administrativo. La intención es contar con un espacio moderno, con capacidad para entre 3,500 y 5,000 personas, que tenga buena acústica, sistema de audio, baños y camerinos para actividades académicas y culturales.

Añadió que el proyecto permitiría al instituto hacer sus graduaciones en instalaciones propias y brindar mejores condiciones para otros eventos importantes, como ferias científicas y actividades culturales. “Queremos darle a los estudiantes un espacio digno”, dijo.

Las autoridades aprovecharon el espacio para invitar a los diputados del departamento de Cortés y al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para que visiten la institución, conozcan a los estudiantes y poder presentarles formalmente la propuesta.

“Tenemos el espacio dentro de la institución para construirlo, pero necesitamos los fondos. Por ello, pedimos a los diputados de Cortés y al presidente del Congreso Nacional, Tommy Zambrano, que nos concedan una reunión, preferiblemente en nuestras instalaciones, para que conozcan a nuestros muchachos”, expresó.

Fachada del instituto José Trinidad Reyes de San Pedro Sula.

Fachada del instituto José Trinidad Reyes de San Pedro Sula.

 (Foto: Moisés Valenzuela)

La intención de construir un auditorio en el JTR ya había sido planteada en el Congreso Nacional por el diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, mediante una iniciativa presentada en marzo.

El proyecto propone que el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) realice los estudios y el diseño de un centro de convenciones dentro del instituto, con capacidad para 1,500 personas y que gestione los fondos para su construcción.

La iniciativa también contempla la creación de una fundación educativa para impulsar mejoras académicas y tecnológicas en el centro, así como la realización de una sesión solemne del Congreso Nacional en el JTR como parte de las actividades de su centenario.

El José Trinidad Reyes corona a sus reinas del centenario

Consultado por LA PRENSA, Lara informó que la propuesta se encuentra actualmente en proceso de dictamen y expresó su confianza en que recibirá respaldo en el Legislativo, debido a la importancia histórica y educativa del José Trinidad Reyes.

Cabe recordar que en 2023, el Congreso Nacional aprobó el Decreto número 27- 2023 mediante el cual se declaró al instituto Jose Trinidad Reyes de interés cultural y educativo de para la nación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Jacqueline Molina
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Periodista multimedia con experiencia en noticias económicas, salud, historias humanas, cambio climático y biodiversidad. Parte del equipo de LA PRENSA desde 2022.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias