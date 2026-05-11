El JTR busca apoyo del Congreso para construir un auditorio

San Pedro Sula, Honduras.

Con motivo de su centenario de fundación, autoridades del instituto José Trinidad Reyes (JTR) buscan el respaldo del Congreso Nacional para impulsar la construcción de un auditorio dentro del centro educativo, una necesidad histórica que durante años ha obligado a la institución a realizar sus graduaciones en espacios alquilados. Wilson Mejía, director del JTR, explicó que actualmente no cuentan con un espacio adecuado para celebrar graduaciones o eventos importantes, pese a que el centro tiene una matrícula aproximada de 3,700 estudiantes y que cada año gradúa a más de 700 profesionales. Mejía indicó que esta situación ha obligado a la institución a alquilar salones privados para desarrollar las ceremonias de graduación en dos jornadas, debido a la cantidad de estudiantes y familiares que asisten, lo que representa un gasto anual superior a L30,000.

El director explicó que el auditorio ha sido un sueño tanto para los alumnos como para el personal docente y administrativo. La intención es contar con un espacio moderno, con capacidad para entre 3,500 y 5,000 personas, que tenga buena acústica, sistema de audio, baños y camerinos para actividades académicas y culturales. Añadió que el proyecto permitiría al instituto hacer sus graduaciones en instalaciones propias y brindar mejores condiciones para otros eventos importantes, como ferias científicas y actividades culturales. “Queremos darle a los estudiantes un espacio digno”, dijo. Las autoridades aprovecharon el espacio para invitar a los diputados del departamento de Cortés y al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para que visiten la institución, conozcan a los estudiantes y poder presentarles formalmente la propuesta. “Tenemos el espacio dentro de la institución para construirlo, pero necesitamos los fondos. Por ello, pedimos a los diputados de Cortés y al presidente del Congreso Nacional, Tommy Zambrano, que nos concedan una reunión, preferiblemente en nuestras instalaciones, para que conozcan a nuestros muchachos”, expresó.

La intención de construir un auditorio en el JTR ya había sido planteada en el Congreso Nacional por el diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, mediante una iniciativa presentada en marzo. El proyecto propone que el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) realice los estudios y el diseño de un centro de convenciones dentro del instituto, con capacidad para 1,500 personas y que gestione los fondos para su construcción. La iniciativa también contempla la creación de una fundación educativa para impulsar mejoras académicas y tecnológicas en el centro, así como la realización de una sesión solemne del Congreso Nacional en el JTR como parte de las actividades de su centenario.