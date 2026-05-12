Flick confirma su futuro con Barcelona tras ganar LaLiga: "Muy agradecido..."

Barcelona, España.

El técnico alemán hizo estas declaraciones en la previa del partido de LaLiga frente al Alavés , después de que el lunes varias informaciones avanzaran que había llegado a un acuerdo verbal para renovar con la entidad catalana, que todavía no lo ha hecho oficial.

"Estoy muy agradecido al club por poder entrenar hasta 2028. El club tendrá el derecho de pararlo, yo también. Ya se hablará de ese año opcional. En los últimos días, me ha quedado claro que estoy en el lugar adecuado. Ahora hay que trabajar más duro, alcanzar el mejor nivel y conseguir títulos. Todos tienen ese sueño de ganar la 'Champions' y lo volveremos a intentar", aseguró.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick , confirmó este martes que renovará con el club azulgrana hasta 2028, con un año más opcional, y se mostró agradecido a la entidad por la confianza que le está dando.

La comparecencia ha tenido lugar un día después de la rúa por las calles de Barcelona para celebrar el título que el primer equipo azulgrana ganó el pasado domingo ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou.

Flick agradeció el apoyo de la afición durante las celebraciones -"fue muy emotivo ver lágrimas en los ojos de la gente", ha destacado- y, al ser preguntado qué le pareció que durante la rúa Lamine Yamal ondeara una bandera de Palestina, ha respondido: "Son cosas que no me gustan. He hablado con él y si él quiere hacerlo... es su decisión. Tiene 18 años".

Tras la conquista del título, Flick ha recordado que tienen el objetivo de "sumar los 100 puntos", algo que solo se ha conseguido una vez en la historia del club, en la temporada 2012-13, con Tito Vilanova de entrenador.

"Para ello, hay que ganar los tres partidos que quedan y jugar bien", ha afirmado Flick, quien ha afirmado que no ha hablado con sus jugadores sobre los premios Zamora, por el que pugna el portero Joan Garcia, y Zarra, que puede ganar Ferran Torres como mejor goleador español de la temporada. En este sentido, ha puntualizado que "lo importante" es el equipo.

Asimismo, se ha referido a algunos nombres propios de la plantilla como los delanteros Marcus Rashford y Robert Lewandowski, cuya continuidad no está asegurada para la próxima temporada.

"Los valoro mucho, pero tenemos que analizarlo todo y ya se verá al final de temporada. Las cifras de Marcus son buenas. Y de Robert, qué puedo decir. He ganado títulos con él", ha dicho.

También ha hablado sobre la situación de Balde, suplente en los últimos encuentros tras superar una lesión muscular, de quien ha comentado que le están ayudando para que dé "otro paso adelante" en su trayectoria.

"Le pido mejorar día a día. Es un gran jugador. He hablado con él. Cancelo está jugando a un gran nivel y nos ha dado más opciones en ataque", ha relatado.

Al ser preguntado por si el equipo cuenta con líderes para seguir creciendo, Flick ha mencionado varios jugadores que pueden ayudar en esta faceta: "Tenemos distintos tipos de líderes. Gavi desde que volvió a entrenar ha hecho aumentar el nivel de los entrenamientos, es el corazón del equipo. Pedri es un líder con el balón. Eric también lo es. Y tenemos a los capitanes, como Frenkie de Jong, Ronald Araujo y Raphinha".

Sobre la confección de la plantilla de cara al próximo curso, ha admitido que tanto él como el director deportivo, Anderson de Souza 'Deco', tienen "claras" desde hace meses cuáles son las prioridades, pero ha subrayado que "el trabajo no ha acabado".