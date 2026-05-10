Luto en el Barcelona: Hansi Flick recibe devastadora noticia

Barcelona, España.

La noticia ha sacudido al entorno del FC Barcelona a pocas horas de disputarse el clásico más esperado de la temporada frente al Real Madrid. El club azulgrana confirmó este domingo el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del primer equipo, en un momento especialmente delicado y emotivo tanto para el técnico alemán como para toda la institución catalana. “El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia”, expresó el club mediante un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, mensaje que rápidamente recibió miles de muestras de apoyo de aficionados, jugadores y figuras del fútbol mundial.

A pesar del duro golpe personal, Flick decidió mantenerse junto al plantel y dirigir el trascendental encuentro ante el Real Madrid, demostrando una enorme fortaleza emocional y compromiso con el equipo en uno de los partidos más importantes del curso. El técnico se encuentra concentrado con la plantilla en el hotel de concentración y, según medios cercanos al club, nunca estuvo en duda su presencia en el banquillo para el clásico. El duelo tiene una enorme carga deportiva, ya que el Barcelona podría proclamarse campeón de LaLiga si consigue ganar o incluso empatar ante su eterno rival. Por ello, el ambiente en el vestuario blaugrana ha estado marcado por una mezcla de tensión competitiva y apoyo absoluto hacia su entrenador, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal.