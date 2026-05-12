Samsung niega uso indebido de imagen de Dua Lipa tras demanda

Seúl

Samsung Electronics negó este martes haber utilizado sin autorización la imagen de la cantante británica Dua Lipa, después de que la artista presentara una demanda contra el gigante surcoreano por 15 millones de dólares por el presunto uso indebido de su rostro en cajas de televisores.

“La imagen se utilizó únicamente tras recibir la garantía explícita del socio de contenido de que se había obtenido el permiso, incluso para las cajas de venta al público”, afirmó Samsung Electronics en un mensaje remitido a EFE.

La compañía surcoreana añadió que, en base a esa garantía, rechaza “cualquier acusación de uso indebido intencional”.

La demanda, interpuesta el 8 de mayo ante un tribunal de California, Estados Unidos, acusa a Samsung de haber utilizado la imagen de Lipa sin permiso ni compensación en empaques de televisores comercializados desde el año pasado, según informó la revista estadounidense Variety.

En el documento judicial, la cantante sostiene que posee los derechos de autor de la fotografía utilizada, tomada en un festival en Estados Unidos en 2024. Además, solicitó a Samsung que dejara de usar la imagen, pero la compañía habría rechazado la petición con una actitud “indiferente y desdeñosa”, de acuerdo con la publicación.

Samsung explicó que la imagen fue empleada en 2025 para ilustrar contenidos de socios externos disponibles en sus televisores y aseguró que “respeta profundamente” a Dua Lipa y sus derechos de imagen, además de mostrarse abierta a una “resolución constructiva” con el equipo legal de la artista.

Dua Lipa es una de las principales figuras del pop global, con más de 60 millones de oyentes mensuales en Spotify y tres premios Grammy. La artista ha colaborado con marcas como Yves Saint Laurent Beauty, Porsche y Chanel. EFE