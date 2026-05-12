Spotify presenta fallos en acceso y reproducción de audio

La plataforma de música en streaming Spotify experimentó este martes una interrupción que dejó a miles de usuarios sin acceso a sus cuentas y listas de reproducción. Aunque la compañía no había ofrecido hasta el momento una explicación oficial sobre el origen del problema, los reportes de usuarios apuntaban a una posible incidencia relacionada con sus servidores.

El mensaje de error “Error 503 first byte timeout”, detectado en múltiples intentos de acceso desde navegadores web, suele estar asociado a saturaciones temporales, procesos de mantenimiento o fallos técnicos en la infraestructura digital.

Este tipo de código indica que el servidor no logra responder dentro del tiempo esperado a la solicitud del usuario, lo que puede provocar interrupciones parciales o la caída del servicio.

La incidencia también se reflejó en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron mensajes sobre las dificultades para acceder a la plataforma y buscaron alternativas para continuar escuchando música.

Hasta el momento, Spotify no había emitido un comunicado ampliando las posibles causas del fallo ni el alcance total de la interrupción. Se espera que la compañía informe en las próximas horas sobre la estabilidad del servicio y el origen de la incidencia.

El episodio volvió a poner en evidencia la alta dependencia global de las plataformas de streaming, que concentran buena parte del consumo musical actual. Fallos de corta duración pueden convertirse rápidamente en tendencia mundial y afectar tanto a usuarios como a artistas que dependen de la visibilidad digital.