Anahí sufre fuerte caída mientras hacía ejercicio

México.

Anahí encendió las alertas entre sus fanáticos tras compartir un video en su cuenta de Instagram en el que muestra el instante el que sufrió un accidente mientras hacía ejercicio. En el clip se observa a la cantante realizando algunos movimientos en el equipo para pilates, cuando pierde el equilibrio y cae recibiendo un fuerte golpe en la espalda.

La estrella de RBD es amante del ejercicio y el mundo fitness, por lo que no duda en compartir detalles de su rutina y consejos a sus fans a través de sus redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión decidió mostrar un lado doloroso de su proceso, pues sufrió un accidente mientras hacia ejercicio, algo que generó gran preocupación entre sus seguidores. La actriz publicó un video en el que se observa el instante en el que realiza un movimiento en el equipo de pilates y pierde el control con los brazos provocando que sufriera una fuerte caída golpeándose la espalda en el borde de la máquina. Aunque Anahí se incorpora de inmediato, no evitó evidenciar el intenso dolor en la parte alta de la espalda.