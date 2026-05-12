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Hailey Bieber se convierte en imagen de la marca Mango

"Nuestra nueva embajadora encarna el estilo de vida californiano como nadie", expresó la marca en un comunicado difundido este martes 12 de mayo.

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 11:34 -
  • Agencia EFE
Hailey Bieber se convierte en imagen de la marca Mango

La modelo y empresaria estadounidense, Hailey Bieber.

Madrid, España.

La modelo y empresaria estadounidense Hailey Bieber, fundadora de la firma cosmética Rhode, ha fichado por la marca de moda española Mango para protagonizar su campaña de verano, en la que combina un estilo desenfadado con varios conjuntos de fiesta.

En su campaña de verano, la firma española invita a sumergirse en la ciudad de Los Ángeles, con la piscina y un sol radiante como fondos perfectos para que la modelo y esposa del cantante Justin Bieber luzca la nueva colección primavera/verano 2026.

Según destacó Mango este martes en un comunicado, Bieber es una de las "mujeres más influyentes de su generación. Su estética distintiva ha definido el lenguaje moderno del 'street style'", una circunstancia que la convierte en el rostro ideal para el lema de su campaña, 'Craft your own story' (Crea tu propia historia).

"Nuestra nueva embajadora encarna el estilo de vida californiano como nadie - relajado, sano e indudablemente cool": así presenta Mango en su web a su nuevo fichaje de temporada.

La colección está compuesta por prendas que marcan tendencia como los pantalones cortos o "micro-shorts", chaquetas extragrandes y vestidos mini desenfadados y atemporales, además de tops en una gama cromática concentrada en el azul y el rojo.

Con estos conjuntos para este verano, Bieber "nos inspira a sumergirnos en nuestros destinos de viaje, absorber su energía y explorar nuevas facetas".

Es la primera vez que Bieber colabora como embajadora para Mango, siguiendo los pasos de otras estrellas internacionales que ya han posado anteriormente con las prendas de la firma española como Kate Moss, Claudia Schiffer o Naomi Campbell.

EFE

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