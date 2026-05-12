Hailey Bieber se convierte en imagen de la marca Mango

Madrid, España.

La modelo y empresaria estadounidense Hailey Bieber, fundadora de la firma cosmética Rhode, ha fichado por la marca de moda española Mango para protagonizar su campaña de verano, en la que combina un estilo desenfadado con varios conjuntos de fiesta.

En su campaña de verano, la firma española invita a sumergirse en la ciudad de Los Ángeles, con la piscina y un sol radiante como fondos perfectos para que la modelo y esposa del cantante Justin Bieber luzca la nueva colección primavera/verano 2026.

Según destacó Mango este martes en un comunicado, Bieber es una de las "mujeres más influyentes de su generación. Su estética distintiva ha definido el lenguaje moderno del 'street style'", una circunstancia que la convierte en el rostro ideal para el lema de su campaña, 'Craft your own story' (Crea tu propia historia).

"Nuestra nueva embajadora encarna el estilo de vida californiano como nadie - relajado, sano e indudablemente cool": así presenta Mango en su web a su nuevo fichaje de temporada.

La colección está compuesta por prendas que marcan tendencia como los pantalones cortos o "micro-shorts", chaquetas extragrandes y vestidos mini desenfadados y atemporales, además de tops en una gama cromática concentrada en el azul y el rojo.