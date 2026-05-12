La nueva gala de Premios Juventud se celebrará en Marbella, España

Nueva York.

La 23 edición de los Premios Juventud se celebrará en Marbella (España) y será el culmen de un festival de una semana llamado PJ Fest, que llevará actividades a tres ciudades de Estados Unidos.

El canal TelevisaUnivision, organizador de los emblemáticos premios de la música latina, anunció este martes que la ceremonia tendrá lugar en el anfiteatro Starlite de Marbella "en otoño", sin concretar una fecha.

Los Premios Juventud "evolucionarán" en PJ Fest, un "momento cultural" con "activaciones de creadores de contenido y conciertos en vivo desde Houston, Miami y Los Ángeles", indica un comunicado.

"Esta expansión marca un hito para el 'show', que deja de ser una sola noche de reconocimientos para convertirse en un festival inmersivo diseñado para la juventud de EE.UU. y la comunidad hispana global", agrega.

El canal señaló que los premios homenajean a los artistas y jóvenes que impulsan el cambio a través de la música, las redes sociales y el servicio comunitario, y se podrán ver en Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

De esta manera, los Premios Juventud viajarán de nuevo tras debutar por primera vez fuera de EE.UU. en septiembre de 2025, en Panamá, donde los grandes ganadores fueron Bad Bunny, Morat y Karol G.

TelevisaUnivision anunció este martes su estrategia de música para el próximo curso, en la que destacó también una alianza con el cantante y empresario puertorriqueño Marc Anthony.

La alianza con el autor de 'Valió la pena' busca "amplificar la cultura latina mediante el desarrollo de contenido de video original y emprendimientos estratégicos en los sectores de música, turismo y moda", afirma.

Aparte de eso, el canal presentará 'Sessions de ViX Música', un formato que ofrecerá actuaciones "en un entorno de estudio íntimo" y "conversaciones directas y sinceras entre artistas y creadores" de la cultura latina.

EFE