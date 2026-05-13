‘Scary Movie’ vuelve tras 13 años y presenta adelanto en México

Los hermanos Marlon y Shawn Wayans, junto con la actriz Anna Faris, visitaron el martes México para presentar el regreso de Scary Movie, la saga satírica que vuelve a los cines tras 13 años sin una nueva entrega.
La franquicia buscará parodiar algunas de las películas de terror más recientes, entre ellas Sinners y Weapons, en un nuevo intento por conectarse con el público latinoamericano a través del humor.
“Con todo lo que pasamos en la pandemia, y lo que está sucediendo actualmente en el mundo, queremos que lleven a su familia a ver la película y que se relajen”, expresaron los hermanos Wayans durante un evento con aficionados en un centro comercial de Ciudad de México.
Después de bromear sobre las palabrotas que habían aprendido en español y firmar autógrafos, el elenco habló sobre la cercanía que sienten con la cultura latina antes de presentar un adelanto de la sexta película de la franquicia.
"Crecimos en un barrio latino en Nueva York, con puertorriqueños y dominicanos (...) después nos mudamos a California y conocimos a muchos mexicanos. Los latinos se ríen de cosas muy fuertes, de su familia y de ellos mismos. Ellos son como nosotros, la gente negra, que tenemos que reírnos porque, si no, nos echaríamos a llorar", explicó Marlon Wayans sobre las similitudes sociales entre ambas comunidades.
El regreso de Anna Faris
Anna Faris explicó que no pudo participar en Scary Movie 5 (2013), la entrega anterior de la saga, debido a que atravesaba un embarazo en ese momento. La actriz aseguró que esa decisión le generó tristeza y llegó a pensar que no volvería a participar en una franquicia “tan amada”.
“Cuando me dijeron que se iba a relanzar esta franquicia pensé que era fantástico (...) lloré cuando me lo dijeron, no he parado de llorar. Hacía 20 años que no los veía ni participaba, y la gente en la calle me seguía diciendo cuánto amaba la saga”, relató Faris.
La primera película de Scary Movie (2000) marcó el inicio de la carrera cinematográfica de varias actrices, entre ellas Regina Hall, quien debutó en el cine como Brenda Meeks y posteriormente trabajó con directores como Paul Thomas Anderson.
“No podíamos haberlo hecho sin Anna y Regina. Sentíamos la necesidad de traerles de vuelta todas nuestras bromas y personajes”, afirmó Marlon Wayans.
Humor sin cambios
Tras escribir los guiones de las dos primeras películas, los hermanos Wayans regresan ahora al control creativo de la franquicia para intentar revertir el discreto desempeño comercial de Scary Movie 5 , considerada la entrega menos exitosa de la saga con una recaudación de 78 millones de dólares.
Marlon Wayans rechazó la idea de que la franquicia esté agotada.“La comedia no ha cambiado. Una buena broma sigue siendo una buena broma, eso no ha variado en estos 30 años. Todo lo que hemos hecho en nuestro trabajo lo hemos llevado con la misma consistencia en la manera en que contamos nuestros chistes y estamos listos para reírnos y hacer reír otra vez”, sostuvo el actor y productor.
La nueva entrega de Scary Movie tiene previsto estrenarse el próximo 4 de junio en salas de cine de todo el mundo.