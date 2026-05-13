‘Scary Movie’ vuelve tras 13 años y presenta adelanto en México

Ciudad de México

Los hermanos Marlon y Shawn Wayans, junto con la actriz Anna Faris, visitaron el martes México para presentar el regreso de Scary Movie, la saga satírica que vuelve a los cines tras 13 años sin una nueva entrega.

La franquicia buscará parodiar algunas de las películas de terror más recientes, entre ellas Sinners y Weapons, en un nuevo intento por conectarse con el público latinoamericano a través del humor.

“Con todo lo que pasamos en la pandemia, y lo que está sucediendo actualmente en el mundo, queremos que lleven a su familia a ver la película y que se relajen”, expresaron los hermanos Wayans durante un evento con aficionados en un centro comercial de Ciudad de México.

Después de bromear sobre las palabrotas que habían aprendido en español y firmar autógrafos, el elenco habló sobre la cercanía que sienten con la cultura latina antes de presentar un adelanto de la sexta película de la franquicia.

"Crecimos en un barrio latino en Nueva York, con puertorriqueños y dominicanos (...) después nos mudamos a California y conocimos a muchos mexicanos. Los latinos se ríen de cosas muy fuertes, de su familia y de ellos mismos. Ellos son como nosotros, la gente negra, que tenemos que reírnos porque, si no, nos echaríamos a llorar", explicó Marlon Wayans sobre las similitudes sociales entre ambas comunidades.