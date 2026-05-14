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Policía arresta a hombre por amenazas a Lady Gaga

Hasta el momento, la cantante Lady Gaga no se ha pronunciado sobre este incidente.

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 15:25 -
  • Agencia EFE
Policía arresta a hombre por amenazas a Lady Gaga

Fotografía de archivo de la actriz y cantante Lady Gaga posando durante el estreno de la icónica película ‘El diablo viste de Prada 2’ en el Lincoln Center de Nueva York (EE.UU.).

Olga Fedorova / EFE
Miami, Florida.

La Policía de Miami arrestó a un hombre de 42 años acusado de amenazar en Instagram con matar a la artista Lady Gaga y "a tantas personas como sea posible" antes de quitarse la vida.

Marc Harold Leverant compareció este jueves ante un tribunal de la ciudad de Florida y enfrenta un delito grave de segundo grado por amenazas escritas de muerte o lesiones corporales, según anunció la jueza Mindy S.Glazer.

Además de los mensajes contra la cantante, Leverant también profirió amenazas contra el Departamento de Bomberos de Miami, el Miami Dade College, el Miami Worldcenter y el productor de teatro David Geffen.

El hombre fue arrestado el miércoles en el centro de Miami después de que el Centro de Operaciones contra el Crimen en Tiempo Real del condado de Miami-Dade advirtiera a la Policía sobre las publicaciones de Leverant, según el medio local 7 News Miami.

Sin embargo, la Policía no reveló el contenido de los mensajes.

La jueza impuso a Leverant una fianza de 7,500 dólares, además de la prohibición de poseer armas de fuego o munición.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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