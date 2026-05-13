Tras reconciliación, Cardi B y Stefon Diggs tienen una acalorada discusión en una cafetería

Estados Unidos.

El atleta, de 32 años, se recostó contra un auto con los brazos cruzados mientras la rapera se acercaba.

En un video compartido en redes sociales, se puede ver a la intérprete de "Up", de 33 años, visiblemente alterada mientras le gritaba a Diggs , quien se tomaba la agresividad de Cardi con calma.

Tan solo unos días después de que Cardi B y Stefon Diggs sorprendieran a sus fans al reconciliarse en el Día de la Madre , la pareja fue vista discutiendo acaloradamente a la salida de una cafetería y un gimnasio en Burtonsville, Maryland, este miércoles 13 de mayo.

No está claro sobre qué discutían, pero a juzgar por el comportamiento de Cardi, era evidente que el tema era bastante serio. En un momento del video, se ve a un hombre que acompañaba a Cardi poniéndole la mano en el hombro para intentar calmarla.

El medio especializado TMZ fue el primero en compartir la noticia.

Una fuente reveló al medio que se escuchó a Cardi decir "esa perra es una desastre" a Diggs durante el altercado, que duró unos 10 minutos, según las fuentes.

La expareja, que tuvo un hijo en noviembre pasado, se mostró muy cariñosa el fin de semana cuando Cardi hizo una aparición sorpresa en el evento de bienestar del Día de la Madre de la Fundación Diggs Deep del exjugador de los Patriots, el sábado.

Un video compartido en línea por la periodista deportiva Kelsey Nicole Nelson muestra a Diggs besando a la ganadora del Grammy en la mejilla y rodeándola cariñosamente con el brazo mientras posaban para las fotos.