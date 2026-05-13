¿Qué canciones cantará Arcángel durante su próximo concierto en Tegucigalpa?

Arcángel viaja por el mundo para festejar sus 20 años de carrera y, recientemente, ha aterrizado en España como su punto de celebración. El artista puertorriqueño, uno de los referentes del género urbano desde hace dos décadas, ha llegado a Madrid y Barcelona con un espectáculo que celebra sus veinte años de carrera.

La gira llega bajo el concepto de La 8va Maravilla, el proyecto con el que Arcángel ha querido mirar hacia atrás y rendir homenaje a sus más de dos décadas de carrera: desde los himnos que lo convirtieron en una de las voces más reconocibles del género hasta canciones más recientes que muestran su evolución artística y personal.

En esta primera cita en la capital española, el puertorriqueño no se limitó a interpretar las canciones de su carrera, sino también a reflexionar sobre la vida misma.

Agradeció a su público español el cariño recibido durante la velada y durante los años de trayectoria. Y es que ha sido su primer show propio en nuestro país, por lo que este encuentro con sus seguidores españoles ha sido una de sus noches más especiales.

Ahora la atención está puesta en sus próximos conciertos, que prometen seguir convirtiéndose en una experiencia única para los asistentes. Además, teniendo en cuenta que sus tres shows han colgado el cartel de entradas agotadas, se espera un ambiente cargado de adrenalina y emoción.

Playlist que ejecutó Arcángel en España

Pa’ Que La Pases Bien / Que La Pases Bien

Me prefieres a mí

​Hace mucho tiempo

Enamorado de ti

Aparentemente

Regálame una nochePistolón, junto a JC Reyes

Por amar a ciegas

LúcidoLa 8va Maravilla

Mírame Baby

FlowViolento

Contigo quiero amores

Si se da

Travesuras

​​​​​Diles

X’clusivo ​​​​​con Saiko y Gonzy como invitados

Flow Cabrón

Gohan y Goku, junto a su hijo Austin San

Camuflaje

Ahora Dice

Sigues con él

La Jumpa