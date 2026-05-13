Alejandra Guzmán confirma distanciamiento con Sylvia Pasquel

México.

Alejandra Guzmán, sin pelos en la lengua confirmó que se encuentra distanciada de su hermana mayor Sylvia Pasquel, sin embargo, asegura que no es algo nuevo ni que se haya dado desde hace algún tiempo para acá.

Y justamente, con este motivo, Alejandra Guzmán se reunió con la prensa para platicar no solo de su nuevo lanzamiento sino también abrió su corazón y habló de su hija Frida Sofía con quien confirmó que ya tiene un acercamiento, además reveló que se encuentra un tanto distanciada de su hermana mayor Sylvia Pasquel.

Alejandra Guzmán nuevamente está dando de qué hablar, pues la querida rockera, presentó ante los medios de comunicación su nuevo sencillo, el cual está inspirado en el fallecimiento de su madre Doña Silvia Pinal y el duelo que ha vivido desde entonces.

Y es que, de acuerdo con la propia Alejandra Guzmán, nunca tuvo una relación tan cercana con Sylvia Pasquel debido a la gran diferencia de edades que tienen una con la otra, pues son 20 años los que se llevan.

“Con el que más comunicación tengo es con Luis Enrique, siempre la tuve y la tendré...siempre nos hablamos en las buenas y en las malas, yo no estaría aquí si no fuera por mi hermano porque él no se ha movido en 6 meses del hospital. Sylvia, por la edad, que tiene 20 años más que yo y tuvo a Stephanie, no sé no tengo tan buena relación, tan cercana, cada quien tiene una época diferente, yo creo que a ella le costó abrir esa brecha porque mi mamá era muy estricta, pero yo siempre fui la que rompió moldes, y eso me costó lágrimas de sangre”, dijo Alejandra Guzmán.

En este mismo contexto, la intérprete de “Los que nos quedamos” recordó que a diferencia de sus hermanos, ella fue la única que se salió de la casa de su madre, pues siendo tan solo una adolescente abandonó su hogar. Debido a esto es que la parte de la casa de su madre que le tocó de herencia piensa en venderla.

