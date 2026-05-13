Muere el hermano de Sharon Stone, a los 74 años

El hermano de Sharon Stone, Mike Stone, falleció a los 74 años.
La actriz compartió la triste noticia en Instagram el miércoles.
“Mike Stone, mi hermano mayor, ha fallecido tras una larga enfermedad. Le deseamos paz. Sharon, Roan, Laird y Quinn”, escribió junto a una foto de su difunto hermano.
Sus fans no tardaron en expresar sus condolencias en la sección de comentarios.
Aunque Mike pasó la mayor parte de su vida alejado de los focos, era actor, al igual que su hermana.
Mike debutó como actor en la película de 1990 “End of the Night”. También coprotagonizó junto a su hermana la película de 1995 “The Quick and the Dead”.
Aunque nunca se casó, Mike estuvo comprometido con la socialité Tamara Beckwith durante aproximadamente un año, pero la promesa se rompió en 1995.
Trágicamente, Sharon, de 68 años, también perdió a su hermano menor, Patrick, en 2023.
Con tan solo 57 años, sufrió una muerte súbita cardíaca debido a una enfermedad del corazón.
"Ayer perdimos a mi hermano Patrick Joseph Stone a causa de un infarto", anunció en un video de Instagram en aquel momento. "Como cualquier familia, les agradecemos su cariño y apoyo en estos momentos de inmenso dolor y apreciamos todas sus condolencias".
La viuda de Patrick, Tasha Stone, también compartió la noticia con sus amigos, escribiendo: "Siento que me han arrancado el corazón. Patrick se fue a reunirse con nuestra dulce River... No sé qué más decir, él era mi mundo».
River era el hijo de 11 meses de Patrick y Tasha, quien falleció por insuficiencia orgánica en agosto de 2021.
Sharon también tiene una hermana, Kelly, la menor de los cuatro hermanos.
Crecieron en Pensilvania y compartieron un vínculo muy estrecho que Sharon plasmó en sus memorias de 2021, "La belleza de vivir dos veces".
El verano pasado, su madre, Dorothy, falleció a los 91 años. Sharon también anunció la noticia a través de Instagram.
"Mi madre, tan divertida y compleja, murió", escribió Sharon junto a una tierna foto con su difunta madre. "Un producto de la última depresión; ¡que no se repita!".