Muere el hermano de Sharon Stone, a los 74 años

Estados Unidos.

El hermano de Sharon Stone, Mike Stone, falleció a los 74 años.

La actriz compartió la triste noticia en Instagram el miércoles.

“Mike Stone, mi hermano mayor, ha fallecido tras una larga enfermedad. Le deseamos paz. Sharon, Roan, Laird y Quinn”, escribió junto a una foto de su difunto hermano.

Sus fans no tardaron en expresar sus condolencias en la sección de comentarios.

Aunque Mike pasó la mayor parte de su vida alejado de los focos, era actor, al igual que su hermana.

Mike debutó como actor en la película de 1990 “End of the Night”. También coprotagonizó junto a su hermana la película de 1995 “The Quick and the Dead”.