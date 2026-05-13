Estados Unidos convoca a Keyvan Figueroa, ¿qué pasará con Honduras?

Miami, Estados Unidos.

Estados Unidos sigue empeñado con los hermanos Figueroa, primero con Keyrol, quien fue citado a varias concentraciones y hasta al mundial Sub-17 en Indonesia 2023. Ahora la mira de los norteamericanos está sobre Keyvan, el hijo menor del excapitán de la Bicolor Nacional. El espigado defensor del Burnley Sub-18 fue llamado por el equipo de las barras y las estrellas para una gira amistosa por Varazdin, Croacia, del 14 al 24 de mayo. Los encuentros serán ante Corea del Sur, Suiza y Portugal.

Son 22 futbolistas los que aparecieron en esa lista donde la prioridad es darle seguimiento a los jóvenes talentos que están por integrar el cambio generacional para las competencias Sub-17. Keyvan tiene mucho potencial por las características que posee y su crecimiento futbolístico está marchando con buen ritmo. En octubre fue anunciado para las filiales del Burnley FC y semanas después tuvo su debut. Esta noticia pareciera que fuera una especie de respuesta de Estados Unidos tras que Honduras anunció que Keyrol Figueroa, su hermano decidió vestir la camisa de cinco estrellas.

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