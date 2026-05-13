Conan O’Brien volverá como presentador de los Óscar en 2027

Conan O'Brien regresará como presentador de la 99ª edición de los Óscar, que se celebrará el 14 de marzo de 2027, informó el martes la Academia de Hollywood.

“Esperamos que Conan lidere la celebración con su brillantez y humor”, señalaron en un comunicado conjunto Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, y Lynette Howell Taylor, presidenta de la institución.

La participación de O'Brien en la más reciente ceremonia recibió elogios de la crítica especializada, que calificó su desempeño como sólido y seguro.

Durante su monólogo, el presentador y comediante abordó temas polémicos de actualidad en Hollywood, entre ellos el uso de la inteligencia artificial y la crisis de las salas de cine, además de incluir referencias políticas dirigidas al gobierno del presidente Donald Trump.

La gala, que se transmitirá en vivo a través de ABC y Hulu, también contará con el regreso de Raj Kapoor y Katy Mullan como productores ejecutivos.

La ceremonia de 2027 será una de las últimas realizadas en el Teatro Dolby, sede habitual de los Óscar durante más de dos décadas. A partir de 2029, la Academia trasladará la gala al Teatro Peacock, en Los Ángeles, como parte de un acuerdo de diez años.

El cambio también marcará la primera transmisión global del evento a través de YouTube.

Los nominados a la 99ª edición de los Óscar se anunciarán el 21 de enero de 2027, mientras que el tradicional almuerzo de nominados, conocido como el Luncheon, se celebrará el 16 de febrero de ese mismo año. EFE