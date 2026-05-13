Sydney Sweeney está más enamorada que nunca de Scooter Braun

El amor está en el aire. Sydney Sweeney compartió un tierno video de ella y su novio, Scooter Braun, demostrándose cariñosos en varias ocasiones.
En el clip, publicado en las historias de Instagram de la actriz de “Euphoria”, la pareja se mostró muy enamorada en la playa, en un paseo en helicóptero y buceando.
Al comienzo del video, con la canción “Who You Share it With” de Layup de fondo, Braun le dio varios besos en el cuello a Sweeney mientras disfrutaban del atardecer en la playa.
La pareja también se besó mientras bailaban y caminaron descalzos por la playa.
La publicación de la estrella de “Housemaid” llega casi dos semanas después de que hiciera pública su relación con el exrepresentante de talentos en Instagram.
@elebean.com Sydney Sweeney shares montage with Scooter Braun. #sydneysweeney #scooterbraun #love #romance ♬ original sound - elebean.com
El 1 de mayo, Sweeney compartió una serie de imágenes con su novio en el Festival de Música Stagecoach 2026, que tuvo lugar a finales de abril en Indio, California.
La publicación incluía una foto de la fundadora de Sydney sentada sobre los hombros de Braun mientras veían la actuación de Ella Langley interpretando "Choosin' Texas".
"Fin de semana al estilo vaquero", escribió en esa publicación.
Braun, de 44 años, y Sweeney, de 28, comenzaron su relación el otoño pasado, meses después de conocerse en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Italia, que costó 50 millones de dólares, en junio de 2025.
@thatgirlhayleyyyy okay, they are pretty cute!! #sydneysweeney #syrn #stagecoach #stagecoach26 #scooterbraun ♬ original sound - thatgirlhayley
En aquel momento, una fuente reveló a Page Six que el ejecutivo musical inicialmente temía que Sweeney fuera demasiado joven para él, pero pronto se obsesionó y decidió conquistar a la actriz.
Braun estuvo casado anteriormente con la heredera minera Yael Cohen desde 2014 hasta 2022. La expareja tiene tres hijos.
La estrella de "Immaculate" estuvo comprometida con el empresario Jonathan Davino antes de que terminaran su relación la primavera pasada debido a "problemas graves" en sus casi siete años de noviazgo.