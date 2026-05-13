Sydney Sweeney está más enamorada que nunca de Scooter Braun

Estados Unidos.

El amor está en el aire. Sydney Sweeney compartió un tierno video de ella y su novio, Scooter Braun, demostrándose cariñosos en varias ocasiones.

En el clip, publicado en las historias de Instagram de la actriz de “Euphoria”, la pareja se mostró muy enamorada en la playa, en un paseo en helicóptero y buceando.

Al comienzo del video, con la canción “Who You Share it With” de Layup de fondo, Braun le dio varios besos en el cuello a Sweeney mientras disfrutaban del atardecer en la playa.

La pareja también se besó mientras bailaban y caminaron descalzos por la playa.

La publicación de la estrella de “Housemaid” llega casi dos semanas después de que hiciera pública su relación con el exrepresentante de talentos en Instagram.