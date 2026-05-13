Maluma dará un concierto gratis en su natal Medellín

Medellín, Colombia.

El cantante colombiano Maluma dará un concierto gratuito en la Plaza Botero de su natal Medellín para presentar su nuevo álbum, 'Loco x Volver', que será lanzado este jueves en coincidencia con el espectáculo, cuyas entradas ya están agotadas.

A través de pistas en redes sociales, el artista ha ido revelando detalles del trabajo musical, que incluye posibles colaboraciones y fragmentos de canciones.

Para el concierto de este 14 de mayo también están anunciados varios artistas sorpresa que lo acompañarán en tarima.

"Maluma vuelve a ser Juan Luis. Después de dos años de proceso, de buscarse, de extrañar sus raíces y reconectarse con lo que realmente es, nace 'Loco x Volver'.

Un álbum hecho desde el amor, desde la verdad y sobre todo pensando en ustedes", señala una publicación en Instagram del cantante, cuyo nombre de pila es Juan Luis Londoño.

En otro mensaje, el artista agregó: "Nada de esto tendría sentido sin la gente que ha estado ahí siempre. Gracias por escuchar, por quedarse, por creer".