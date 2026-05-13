Paris Jackson gana disputa judicial por gastos del patrimonio familiar

Paris Jackson obtuvo una victoria legal en su disputa con los administradores del patrimonio de Michael Jackson, en medio de un proceso relacionado con las finanzas del fallecido cantante.

Según documentos judiciales obtenidos por la revista PEOPLE y publicados el miércoles 13 de mayo, un juez de Los Ángeles ordenó que 625 mil dólares en bonificaciones pagadas a bufetes de abogados externos por los albaceas John Branca y John McClain sean devueltos al patrimonio.

"Se acepta la objeción de la Sra. Jackson a los pagos de beneficio de 625.000 dólares realizados durante el segundo semestre de 2018. Dichos pagos no se aprueban; se rechazan. Los fondos deberán ser devueltos al patrimonio", señala la resolución judicial.

De acuerdo con el fallo, Paris Jackson, de 28 años, también podrá solicitar el reembolso de honorarios y costos legales asociados a la impugnación presentada por sus abogados.

“La Sra. Jackson podrá presentar una moción para que se le reembolsen los honorarios y costas razonables de sus abogados, conforme a la teoría del fondo común, por su objeción fundada a la petición de honorarios de los albaceas”, indica la orden judicial.

En un comunicado compartido con PEOPLE el 13 de mayo, los abogados del patrimonio afirmaron que, aunque no coinciden con la decisión del tribunal, la respetan y continuarán actuando conforme al fallo.

“Nos complace que el propio Tribunal haya reconocido y elogiado el trabajo de los albaceas y sus abogados externos en la decisión de hoy”, indicaron. También sostuvieron que los administradores “crearon una riqueza generacional real y sustancial para los beneficiarios del patrimonio”.

El comunicado agregaba que el tribunal había aprobado anteriormente otras bonificaciones para abogados externos por “servicios extraordinarios” y que esta era la primera ocasión en que se presentaban objeciones formales.

Además, los representantes legales señalaron que los honorarios siempre estuvieron sujetos a aprobación judicial y que los abogados externos aceptaron devolver cualquier monto que no fuera autorizado por el tribunal. También aclararon que ninguna parte de los 625 mil dólares fue destinada a las albaceas y que el juez no concluyó que estos hubieran realizado pagos indebidos a sí mismos.

Por su parte, un portavoz de Paris Jackson declaró a PEOPLE que ella “siempre se ha centrado en lo mejor para su familia y este fracaso es una gran victoria para ellos”.

“Tras años de retraso, la familia Jackson finalmente obtendrá las medidas de transparencia y rendición de cuentas por las que Paris ha luchado”, añadió el portavoz. “El patrimonio de Jackson debería ser una entidad prudente y fiscalmente responsable que apoye a la familia Jackson, no un fondo discrecional para que John Branca dé rienda suelta a sus fantasías de magnate de Hollywood”.

El representante también afirmó que, después de “meses de tácticas sexistas y despiadadas” contra Paris Jackson, es momento de que John Branca “reconozca sus errores y actúe en beneficio de la familia a la que tiene el deber fiduciario de proteger”.

Los abogados del patrimonio declinaron ofrecer comentarios adicionales.

Paris Jackson, junto con sus hermanos Prince Jackson, de 29 años, y Bigi Jackson, de 24, figura entre los beneficiarios de la herencia de Michael Jackson. Ella ha acusado a John Branca y John McClain de utilizar su posición como albaceas para obtener beneficios económicos personales, manipulación que ambos han rechazado.