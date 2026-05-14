Cristian Castro aclara su vínculo con Victoria Kühne: “Nos estamos conociendo”

El cantante Cristian Castro aclaró nuevamente que actualmente está soltero y que mantiene únicamente una relación de amistad con la cantante y productora musical Victoria Kühne . En una entrevista concedida al medio mexicano Imagen TV, el artista aseguró que no existe una relación sentimental formal entre ambos y calificó el revuelo mediático como una “travesura”. Aunque reconoció que salieron juntos un par de veces en Nueva York, Castro explicó que todo ocurrió de manera casual y que parte de la situación surgió por publicaciones en redes sociales.

"Se dijo que andaba con una chica de Monterrey, Victoria. Muy amable muchacha. Obviamente salimos unos pocos días en Nueva York, pero solamente salir. Claro, hubo como una travesura de: 'publiquemos que estamos juntos'. Ganó la emoción allí y ella publicó algo. En realidad, solo estábamos saliendo. Nos estamos conociendo, no es nada formal", expresó Cristian Castro. El cantante también comentó que mantiene comunicación con Kühne y que ella podría colaborar en su próximo proyecto musical. "Yo sigo hablando con ella, como amigos, no más. Ella me quiere ayudar con mi disco. Está con muchas ganas de producirme canciones", afirmó. Además, señaló que actualmente no busca una relación estable debido a sus compromisos profesionales. "Solo quería aclarar que sí salimos, pero yo no estoy para una relación muy formal ni con ella ni con nadie. La verdad es que estoy acoplándome al show, hacer el disco nuevo y también tengo ganas de estudiar", añadió. Cristian Castro ya había sido consultado sobre el tema el fin de semana, durante su llegada a Aguascalientes, donde reiteró que su vínculo con Kühne es únicamente profesional y amistoso. “Sí se dio ese chispazo de que éramos novios, pero no. Somos colegas, amigos”, declaró.

Las declaraciones del cantante provocaron la reacción de su madre, Verónica Castro, quien expresó su molestia en una entrevista telefónica con el programa “Ventaneando”. La actriz afirmó que Cristian Castro le hizo creer que mantenía una relación con Victoria Kühne y aseguró sentirse engañada tras las recientes declaraciones del intérprete. “Nos dijo mentiras a ustedes ya mí”, expresó Verónica Castro. "También a mí me vio la cara, porque les vio la cara a todos. Yo siempre se los dije: 'Tengan cuidado porque dice mentiras'. Y no me creyeron. Y ahora me las dijo también a mí, entonces no se vale". La actriz también elogió a Victoria Kühne y destacó su trayectoria profesional. “Finalmente es tonto porque esta mujer tiene lo que quiere; abre la boca y tiene lo que se le da la gana”, comentó Verónica Castro, quien además resaltó que Kühne ha ganado dos premios Grammy a lo largo de su carrera.

Victoria Kühne responde