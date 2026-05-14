Así anunciaron Chris Martin y Plaza Sésamo a Shakira, Madonna y BTS para el Mundial

La FIFA anunció oficialmente a Shakira, Madonna y BTS como las estrellas musicales que participarán en el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de Fútbol. El anuncio fue realizado mediante un vídeo protagonizado por Chris Martin, vocalista de Coldplay, junto a personajes de Los Muppets y Plaza Sésamo, entre ellos Elmo, Comegalletas (Cookie Monster), Miss Piggy y Kermit la Rana (René). En la pieza audiovisual, Elmo aconseja a Chris Martin buscar “estrellas gigantes”, mientras que Comegalletas propone a BTS como parte del espectáculo. Miss Piggy y Kermit también participan en la dinámica que revela a los artistas invitados para el evento.

Madonna, Shakira y BTS encabezarán el primer show de medio tiempo de una final de la Copa Mundial de la FIFA, programada para el 19 de julio de 2026 en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey. El espectáculo contará con la curaduría de Chris Martin, cantante de Coldplay, y será producido por la organización Global Citizen. Además del componente musical, el evento buscará recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa destinada a ampliar el acceso a educación de calidad y al fútbol para niños en distintas partes del mundo. Según la FIFA, un dólar de cada boleto vendido para los partidos del Mundial 2026 estará destinado a este fondo educativo, cuyo meta es recaudar 100 millones de dólares. "El escenario más grande del mundo. Un aún propósito más grande", señala parte del mensaje promocional difundido por la organización deportiva.