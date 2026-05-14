VIDEO: Benny Blanco dice que Margot Robbie es la mujer más bella de Hollywood

Estados Unidos.

Benny Blanco y Selena Gómez vuelven a dar de qué hablar en redes sociales.

Y que recientemente se volvió viral un clip en el que el productor afirma en su pódcast que la actriz australiana Margot Robbie es “la mujer más hermosa entre las celebridades”.

Durante una conversación con varios amigos y con su esposa Selena, en un capítulo del pódcast Friends Keep Secrets, Benny Blanco comentó que, si tuviera que elegir, escogería a Margot Robbie como la celebridad más hermosa.

La declaración provocó una reacción inmediata de Selena Gómez, quien respondió con gestos de asombro.

“¿De dónde carajos salió eso?”, expresa la actriz y cantante mientras voltea a ver a su esposo.