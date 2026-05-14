VIDEO: Benny Blanco dice que Margot Robbie es la mujer más bella de Hollywood

Benny Blanco y Selena Gómez vuelven a dar de qué hablar en redes sociales.
Y que recientemente se volvió viral un clip en el que el productor afirma en su pódcast que la actriz australiana Margot Robbie es “la mujer más hermosa entre las celebridades”.
Durante una conversación con varios amigos y con su esposa Selena, en un capítulo del pódcast Friends Keep Secrets, Benny Blanco comentó que, si tuviera que elegir, escogería a Margot Robbie como la celebridad más hermosa.
La declaración provocó una reacción inmediata de Selena Gómez, quien respondió con gestos de asombro.
“¿De dónde carajos salió eso?”, expresa la actriz y cantante mientras voltea a ver a su esposo.
@donselenofan Benny talking crazy on @Friends Keep Secrets, is this disrespectful? 🤔🙊 #selenagomez #bennyblanco #show #couplegoals #selena ♬ original sound - don seleno
Tras esto, Selena también bromeó y dijo que eso podría hacer que su matrimonio se termine.
El momento rápidamente comenzó a circular en TikTok, X e Instagram, donde usuarios analizaron la expresión facial de Selena y la espontaneidad del productor.
Aunque muchos seguidores interpretaron la escena como una interacción divertida de pareja, otros aseguraron que la reacción de Selena dejó ver una mezcla de incomodidad y sorpresa.
"¿Por qué este chico no es tu ex ya?", "Déjalo", "Selena, nena, por favor", "A mí realmente no me gusta Selena Gómez, pero creo que ella tampoco merece eso", Escuchemos aquí al hombre del año", entre otros, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok.