Dylan Sprouse y Barbara Palvin esperan a su primer bebé

Estados Unidos.

¡Dylan Sprouse y Barbara Palvin serán padres! El actor de 33 años, conocido por su papel en "Zack y Cody: Gemelos en Acción", espera su primer bebé con su esposa, la modelo Barbara Palvin, de 32 años. La pareja anunció su embarazo durante el 79º Festival de Cine de Cannes, en Francia, este jueves 14 de mayo. La pareja posó junta en varias fotos. Palvin lució un vestido azul claro de manga corta con una falda de plumas. Posó con la mano bajo el vientre, resaltando su barriguita. Sprouse apareció junto a su esposa, vestido con un esmoquin y abrazando a Palvin.

Nace un amor Tras conocerse en una fiesta en 2017, la exestrella de Disney Channel y ángel de Victoria's Secret comenzaron a salir en junio de 2018. Poco después, en noviembre de 2018, Palvin declaró a Vogue Australia que estaba "muy enamorada". "Siento que encontré al hombre perfecto", dijo sobre Sprouse. "Es muy amable y tierno". Confirmaron su compromiso en junio de 2023 y se casaron un mes después en una ceremonia en Hungría. A lo largo de los años, la pareja ha expresado abiertamente su amor y apoyo mutuo. Palvin desfiló en el Victoria's Secret Fashion Show de 2025, y Sprouse compartió un dulce mensaje con PEOPLE para enviárselo a su esposa antes del desfile.

"Te amo, cariño. ¡Mucha suerte esta noche!", dijo, añadiendo que, de hecho, se había "roto el pie" cuatro semanas antes. "Así que te deseo mucha suerte. Te amo. Sé que lo vas a bordar". En febrero de 2025, Pavlin y Sprouse revelaron los secretos de su relación, incluyendo cómo han mantenido vivo su matrimonio desde que se casaron en Hungría en julio de 2023, en una conversación con PEOPLE tras el lanzamiento de su nueva campaña Primavera 2025 y Dress to Express. "Cuando viajo, él está conmigo y nunca nos separamos", declaró Pavlin a PEOPLE. La modelo comentó que el sentimiento es mutuo. "Cuando está en el set, intento visitarlo", explicó. "Tenemos la regla de no estar separados más de dos o tres semanas".

Una lucha con la endometriosis En agosto pasado, Palvin compartió en Instagram que se había sometido recientemente a una cirugía por endometriosis. "¡Hola a todos! ¡Cuánto tiempo!", comenzó su mensaje, antes de añadir que publicaba con la esperanza de que su experiencia pudiera ayudar a otras personas. Continuó: "Desde hace algunos años, he estado lidiando con las dificultades que conlleva la menstruación: fatiga, dolor intenso, sangrado abundante e irregular, noches sin dormir en el baño. Pensaba que así era mi caso". Palvin agregó que le habían "aconsejado consultar con un especialista en endometriosis". “He estado yendo a revisiones con mi ginecóloga todos los años. Pensé que si tuviera endometriosis ya lo sabría, pero resulta que la endometriosis no se puede diagnosticar con exámenes generales”, escribió. Añadió: “[La cirugía] me ayudó mucho y estoy agradecida de haberla hecho. El diagnóstico y el tratamiento tempranos son muy importantes para prevenir complicaciones a largo plazo, y ahora estoy más atenta a mi cuerpo para actuar con rapidez si es necesario”. “Estoy emocionada por esta nueva etapa de mi vida y lista para volver al trabajo”, concluyó.