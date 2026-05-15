Shakira donará todas las ganancias de "Dai Dai" para apoyar a la niñez

Nueva York

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino , y la cantante colombiana Shakira , una de los tres artistas que actuarán en la final del Mundial 2026 el próximo 19 de julio, presentaron el jueves el que será el primer espectáculo musical de medio tiempo en la historia de las Copas del Mundo.

“No puedo esperar para estar en ese escenario, el más grande del mundo”, expresó Shakira durante un acto organizado por la productora con fines benéficos Global Citizen , encargada del espectáculo del descanso de la final en el estadio MetLife , en la sede Nueva York/Nueva Jersey.

La estadounidense Madonna y el grupo surcoreano BTS completarán el cartel artístico, según anunció la FIFA el jueves.

Chris Martin , cantante de Coldplay , fue el encargado de seleccionar, junto con Global Citizen , a los integrantes del espectáculo, que combinará la cultura pop estadounidense con ritmos latinos y asiáticos.

Shakira no solo participará en el espectáculo de la final del Mundial 2026. También formará parte de la banda sonora oficial del torneo con la canción “Dai Dai” , divulgada la semana pasada.

La artista colombiana ya ha participado en tres ediciones anteriores de la Copa del Mundo . En Brasil 2014 interpretó “La La La” junto al músico brasileño Carlinhos Brown durante la ceremonia de clausura.

Además, cantó “Waka Waka” , himno oficial del Mundial de Sudáfrica 2010. Cuatro años antes, en Alemania 2006, se presentó en la ceremonia de clausura en Berlín con el tema “Hips Don't Lie (Bamboo Mix)” junto al rapero haitiano Wyclef Jean.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció que el organismo destinará un dólar de cada entrada vendida del torneo a los fondos de Global Citizen para combatir la pobreza infantil y promover el acceso a la educación.

FOTOGALERÍA: Shakira: “Tengo una conexión indudable con los Mundiales”

Shakira aseguró que todos los beneficios económicos de “Dai Dai” serán destinados al fondo benéfico, que ya ha recaudado 47 millones de dólares.

En la final del Mundial de Catar 2022, el espectáculo musical se realizó antes del partido entre Argentina y Francia, como parte de la ceremonia de clausura, y contó con la participación del puertorriqueño Ozuna y el francés Gims.

Aunque la FIFA aún no ha confirmado los detalles, la incorporación de un espectáculo de medio tiempo, habitual en el deporte estadounidense, podría extender el descanso de la final más allá de los 15 minutos reglamentarios.

Una situación similar ocurrió durante el Mundial de Clubes de la FIFA el año pasado, cuando J Balvin , Doja Cat y Tems participaron en un “halftime show” en la final entre PSG y Chelsea, disputada en el mismo estadio que albergará la final del Mundial 2026.

En aquella ocasión, el descanso se prolongó hasta los 25 minutos, en lo que fue considerado un ensayo para el Mundial de 2026.

La semana pasada, la FIFA también anunció a los artistas que participarán en las ceremonias de inauguración en los países anfitriones, entre ellos J Balvin y Alejandro Fernández en México, así como Katy Perry y Anitta en Estados Unidos.