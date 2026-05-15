“Billie Jean” de Michael Jackson vuelve a ser #1 global de Spotify a 43 años de su lanzamiento

“Billie Jean” de Michael Jackson alcanzó el primer lugar del ranking diario global de Spotify el 15 de mayo, con 6,028 millones de reproducciones en un solo día.

El logro llega cuatro décadas después de que la canción apareció por primera vez en el álbum Thriller, en enero de 1983, y representa el puesto más alto que el tema ha alcanzado en la plataforma desde su creación.

El salto en los números de escucha se produce en el contexto del estreno del largometraje Michael, biopic sobre la vida del artista dirigido por Antoine Fuqua y estrenado en cines el 24 de abril de 2026.

La película abrió con casi 97 millones de dólares en el mercado doméstico y más de 217 millones a nivel global, estableciendo un nuevo récord para el género de biopics musicales, según los registros de taquilla.

El film incorpora grabaciones, actuaciones y coreografías originales de Jackson, con el papel protagónico a cargo de Jaafar Jackson. Desde ese estreno, el catálogo completo del artista experimentó un aumento sostenido en el consumo digital.

“Billie Jean” lideró ese movimiento desde el comienzo: a principios de mayo había ingresado al top 10 global de Spotify, y para la semana de seguimiento que finalizó el 7 de mayo ya se encontraba en el puesto número 3 con 37,6 millones de reproducciones semanales.

El fenómeno no se limitó a un solo tema. “Beat It” trepó hasta el puesto 6 del ranking global con más de 29 millones de reproducciones semanales.

“Don’t Stop ‘Til You Get Enough” avanzó 42 posiciones hasta ubicarse en el número 16.

Canciones como “Human Nature”, “Smooth Criminal”, “Thriller”, “Dirty Diana” y “Rock With You” registraron nuevos picos de escucha en las últimas semanas.