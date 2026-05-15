Lady Gaga despide la era de ‘MAYHEM’ con un concierto funerario

Los Ángeles (EE.UU.)

Lady Gaga cerró la era de su disco “MAYHEM” con “MAYHEM: Requiem”, un concierto documental para Apple Music Live en el que la artista estadounidense simula un descenso a los infiernos como despedida de su séptimo álbum de estudio.

La cantante se había adelantado desde el inicio de esta etapa artística que la consigna era “bailar o morir”. Después de apostar tantas veces por lo primero, el espectáculo propone ahora presenciar simbólicamente lo segundo.

El proyecto es una reinterpretación de “MAYHEM”, cuyo adelanto fue presentado de manera exclusiva el pasado 14 de enero en la sala Wiltern de Los Ángeles, en un encuentro íntimo al que participó EFE.

Aunque “MAYHEM” marcó el regreso de Gaga a su faceta pop-dance más reconocida ya la exploración de pensamientos intrusivos, “MAYHEM: Requiem” funciona como un homenaje a esa etapa y como una despedida antes de su cierre definitivo.

Con una estética sombría y elementos del escenario de la gira que todavía realiza alrededor del mundo, la cantante construyó un universo visual comparable al “Upside Down” (“El Mundo del Revés”) de la serie “Stranger Things”.