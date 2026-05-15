Lady Gaga despide la era de ‘MAYHEM’ con un concierto funerario

Lady Gaga cerró la era de su disco “MAYHEM” con “MAYHEM: Requiem”, un concierto documental para Apple Music Live en el que la artista estadounidense simula un descenso a los infiernos como despedida de su séptimo álbum de estudio.
La cantante se había adelantado desde el inicio de esta etapa artística que la consigna era “bailar o morir”. Después de apostar tantas veces por lo primero, el espectáculo propone ahora presenciar simbólicamente lo segundo.
El proyecto es una reinterpretación de “MAYHEM”, cuyo adelanto fue presentado de manera exclusiva el pasado 14 de enero en la sala Wiltern de Los Ángeles, en un encuentro íntimo al que participó EFE.
Aunque “MAYHEM” marcó el regreso de Gaga a su faceta pop-dance más reconocida ya la exploración de pensamientos intrusivos, “MAYHEM: Requiem” funciona como un homenaje a esa etapa y como una despedida antes de su cierre definitivo.
Con una estética sombría y elementos del escenario de la gira que todavía realiza alrededor del mundo, la cantante construyó un universo visual comparable al “Upside Down” (“El Mundo del Revés”) de la serie “Stranger Things”.
Vestida de luto y con el rostro cubierto por un velo frente a un escenario de columnas destruidas, Gaga apareció como una especie de suma sacerdotisa en un espectáculo concebido como un rito funerario.
Sin abandonar sus característicos atuendos extravagantes, aunque lejos de las coreografías frenéticas que suelen marcar sus conciertos, el artista reinterpretó las canciones de “MAYHEM” con ritmos experimentales que evocaban a grupos como Daft Punk.
La propuesta musical incorporó influencias del metal industrial y se alejó de la estructura convencional de un concierto pop. Sobre el escenario, solo cinco músicos acompañaron a Gaga entre sintetizadores y un órgano de iglesia.
La cantante alternó instrumentos clásicos con efectos electrónicos para transformar el recinto en un espacio de introspección y dramatismo en canciones como “Disease” y “Abracadabra”.
A diferencia de sus giras multitudinarias, la puesta en escena era más estática y teatral, con una atmósfera cercana a una ópera oscura en la que los juegos de luces aportaban dinamismo mientras Gaga se desplazaba para cantar, tocar instrumentos y acompañar a los músicos.
En el tramo final del espectáculo, el luto dio paso a un casco metálico futurista durante una interpretación que mezcló la balada “Die With a Smile” con sonidos de electrónica nocturna.
Con este proyecto, la artista parece cerrar una etapa marcada por conflictos internos y exploraciones emocionales que han acompañado su trabajo durante el último año.
Tras una reverencia final, Gaga desapareció entre las sombras del teatro bajo un mensaje de despedida: “Descanse en paz”.