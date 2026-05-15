Un álbum de duetos fusiona banda y ranchero en honor a Vicente Fernández

La familia Fernández anunció una nueva producción discográfica para rendir homenaje a Vicente Fernández, el “Charro de Huentitán”, con un álbum de duetos junto a reconocidas figuras de la música regional mexicana.

El disco cuenta con colaboraciones de Ángela Aguilar, Christian Nodal, Yuri y Alejandro Fernández, hijo del intérprete mexicano.

La noticia fue presentada el jueves durante una conferencia de prensa realizada en el Rancho Los 3 Potrillos. En el evento participaron Vicente Fernández Jr., hijo del fallecido cantante, y María del Refugio Abarca, conocida como “Doña Cuquita”, viuda del artista, quienes dieron detalles del proyecto desarrollado junto a Sony Music.

La producción lleva por nombre “Tributo al Rey con Banda (Grandes Duetos) Vol. 1”.

"Hubo la oportunidad de que él escogiera de su catálogo las canciones y a los colaboradores del disco; él lo grabó, lo preparó y le dio el visto bueno. Dijo: 'Para cuando yo no esté, lo van a sacar'", relató Vicente Fernández Jr.

María del Refugio Abarca, viuda de Vicente Fernández, aseguró que escuchar el álbum por primera vez le provocó una fuerte emoción.“Me dio mucha emoción escucharlo, escuchar la voz de Vicente y me encantó”, expresó. También adelantó que sus nietos Alex Fernández y Camila Fernández participarán en un segundo volumen del proyecto.