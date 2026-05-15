Un álbum de duetos fusiona banda y ranchero en honor a Vicente Fernández

La familia Fernández anunció una nueva producción discográfica para rendir homenaje a Vicente Fernández, el “Charro de Huentitán”, con un álbum de duetos junto a reconocidas figuras de la música regional mexicana.
El disco cuenta con colaboraciones de Ángela Aguilar, Christian Nodal, Yuri y Alejandro Fernández, hijo del intérprete mexicano.
La noticia fue presentada el jueves durante una conferencia de prensa realizada en el Rancho Los 3 Potrillos. En el evento participaron Vicente Fernández Jr., hijo del fallecido cantante, y María del Refugio Abarca, conocida como “Doña Cuquita”, viuda del artista, quienes dieron detalles del proyecto desarrollado junto a Sony Music.
La producción lleva por nombre “Tributo al Rey con Banda (Grandes Duetos) Vol. 1”.
"Hubo la oportunidad de que él escogiera de su catálogo las canciones y a los colaboradores del disco; él lo grabó, lo preparó y le dio el visto bueno. Dijo: 'Para cuando yo no esté, lo van a sacar'", relató Vicente Fernández Jr.
María del Refugio Abarca, viuda de Vicente Fernández, aseguró que escuchar el álbum por primera vez le provocó una fuerte emoción.“Me dio mucha emoción escucharlo, escuchar la voz de Vicente y me encantó”, expresó. También adelantó que sus nietos Alex Fernández y Camila Fernández participarán en un segundo volumen del proyecto.
¿Cuántas canciones tiene el nuevo álbum?
El álbum incluye 12 canciones y tardó un año y medio en completarse, desde la selección de los temas hasta su lanzamiento.
Entre los sencillos ya publicados destaca “El Rey”, interpretado junto a Alejandro Fernández.
El álbum reúne colaboraciones con Ángela Aguilar en “La Ley del Monte”, Edén Muñoz en “Lástima que seas ajena”, Christian Nodal en “Estos Celos”, Banda El Recodo en “La Diferencia”, Yuri en “Cuatro Vidas” y La Arrolladora Banda El Limón en “De qué manera te olvido”.
También participan El Fantasma, Josi Cuen, Jorge Medina, La Adictiva y Los Recoditos.
Una de las particularidades del proyecto es la combinación de música ranchera con arreglos de banda. Manuel Cuevas, supervisor musical del álbum, explicó que la idea de adaptar las canciones de Vicente Fernández a este estilo se contemplaba desde hace varios años.
“Estoy feliz de volver a grabar con mi padre en estudio una canción icónica y muy importante que fue parte de sus comienzos como artista”, expresó Alejandro Fernández en un video presentado durante la conferencia de prensa.
Christian Nodal también compartió su experiencia al escuchar las grabaciones originales del cantante.
“No saben lo que fue para mí escuchar sus voces limpias. En el estudio había varios canales, donde estaba la segunda voz y la primera voz, y poder escuchar la voz hermosa del señor don Vicente fue muy bonito”, comentó.
Por su parte, Vicente Fernández Jr. desmintió versiones sobre una supuesta falta de afinidad de su padre con la música de banda y afirmó que el cantante admiraba todas las expresiones del regional mexicano, incluido el norteño y la banda.
En el disco, los seguidores del artista podrán escuchar temas como “Mujeres Divinas”, “Lástima que seas ajena”, “Estos Celos” y “Volver, volver”, ahora con nuevos arreglos de banda.
Además, la familia reveló que existen canciones inéditas grabadas por Vicente Fernández, por lo que no descartan lanzar futuras producciones con material inédito del cantante. El álbum ya se encuentra disponible en plataformas digitales.