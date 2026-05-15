  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Travolta y la música de 'Grease' transforman Cannes

El actor y director estadounidense John Travolta fue la estrella de una alfombra roja del Festival de Cannes que brindó alegría a sus fanáticos

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 13:46 -
  • Agencia EFE
Travolta y la música de 'Grease' transforman Cannes

Olga Hoffmann, Kelly B. Eviston, Clark Shotwell, John Travolta, Ella Bleu Travolta y Edouard Philipponnat asistieron al estreno de "Karma" durante el 79º Festival de Cine de Cannes, en Cannes, Francia.

 EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER
Cannes, Francia

John Travolta fue este viernes la estrella de una alfombra roja de Cannes que desplegó todas sus armas para felicidad de los fans, que también pudieron admirar a Marion Cotillard o Steven Soderbergh y escuchar la banda sonora de 'Grease' o el 'Imagine' de John Lennon.

Una alfombra roja en la que se sucedieron los equipos de tres películas: 'Propeller One-way Night Coach' ('Ven a volar conmigo'), dirigida por Travolta; 'Karma', protagonizada por Cotillard, y el documental 'John Lennon: The Last Interview', de Soderbergh, las tres presentadas fuera de competición.

Sech conquista corazones con 'Secho Gang', su nuevo álbum

Travolta, con una boina blanca, llegó con la música de 'Stayin' Alive' de los Bee Gees, y se dedicó a saludar a sus fans durante largo rato, firmando autógrafos y haciéndose selfies con todo el que se lo pedía.

Luego desfiló por la alfombra roja al ritmo de 'You're the One That I Want' o 'Greased Lightnin', de la banda sonora de 'Grease'.

Lo hizo acompañado por el equipo del filme, desde su hija, Ella Blue Travolta, al pequeño Clark Shotwell o Kelly Evison-Quinnett.

Poco antes había pasado, más discretamente, Soderbergh, que presenta un documental sobre la última entrevista que dio Lennon antes de ser asesinado. Y su presencia estuvo acompañada por el 'Imagine' del cantante británico.

Un álbum de duetos fusiona banda y ranchero en honor a Vicente Fernández

Y finalmente cerró la alfombra el equipo de la película 'Karma', dirigido por Guillaume Canet , que iba acompañado de la protagonista, Marion Cotillard, con un llamativo vestido de cuero negro, y de Leonardo Sbaraglia y Denis Menochet, otros de los intérpretes de la película, todos con un clásico esmoquin.

Antes había desfilado Simone Ashley, Isabelle Huppert -también con un vestido de cuero negro-, Laetitia Casta, Andie Macdowell o los protagonistas de la serie 'Dix pour cent', ahora convertida en película: Camille Cottin, Laure Calamy, Liliane Rovère, Thibault de Montalembert y Nicolas Maury.

FOTOGALERÍA: Cannes sorprende a John Travolta con una Palma de Oro honorífica

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias