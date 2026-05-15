Sech conquista corazones con 'Secho Gang', su nuevo álbum

"Este álbum significa muchísimo para mí porque está dedicado a esos fans que han estado desde el día uno. Le puse mucho corazón a cada canción y estoy feliz de que por fin la gente pueda vivir esta experiencia. Secho Gang pa’ siempre".

Con estas palabras, Sech ha celebrado el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio. Un álbum que marca un antes y un después en su trayectoria y con el que se ha ganado, aún más, el cariño de sus fans.

Secho Gang no es solo una colección de canciones: es una forma de poner nombre —y sonido— a todo lo que ha ido construyendo alrededor suyo en los últimos años. Porque si algo define este momento de su carrera es precisamente eso: comunidad.

El artista panameño da paso a esta nueva era introduciéndonos en un terreno más personal. Aquí, lo emocional pesa tanto como lo pegadizo. Musicalmente, el viaje tiene varios sonidos.

Hay reggaeton, sí, pero también una presencia cada vez más marcada de R&B y toques de dancehall que le dan un aire más suave. Además, su forma de cantar —esa mezcla de melancolía y sensualidad— se ha convertido en su sello, y aquí vuelve a destacarlo.

Además, las colaboraciones también tienen un espacio en el tracklist. Jay Wheeler, Lucho RK y Kris R se unen a este proyecto para aportar un estilo diferente. Un estilo que sigue la línea musical del protagonista pero al que se unen los ritmos que protagonizan las carreras de los respectivos colaboradores.