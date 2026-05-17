Pedro Pascal cree que México ganará el Mundial de Fútbol 2026

Ciudad de México.

El actor chileno Pedro Pascal cree que la selección mexicana ganará el máximo torneo de selecciones de la FIFA.

El protagonista de exitosas producciones como "The Last of Us", "El Mandaloriano" y "Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos", tiene una gran fé por la Tricolor.

Al actor se le preguntó quién cree que ganará el próximo Mundial de fútbol, a lo que contestó que México.

"México", simplemente contestó al cuestionamiento de ESPN.

El actor, que se encuentra promocionando su próxima película, "El Mandaloriano y Grogu", ha tenido una buena relación con el país en las últimas semanas.