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Pedro Pascal cree que México ganará el Mundial de Fútbol 2026

El protagonista de exitosas producciones como "The Last of Us", "El Mandaloriano" y "Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos", tiene una gran fé por la Tricolor.

  • Actualizado: 17 de mayo de 2026 a las 11:13 -
  • Redacción web
Pedro Pascal cree que México ganará el Mundial de Fútbol 2026

El actor chileno Pedro Pascal en una imagen de archivo.

Ciudad de México.

El actor chileno Pedro Pascal cree que la selección mexicana ganará el máximo torneo de selecciones de la FIFA.

El protagonista de exitosas producciones como "The Last of Us", "El Mandaloriano" y "Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos", tiene una gran fé por la Tricolor.

Al actor se le preguntó quién cree que ganará el próximo Mundial de fútbol, a lo que contestó que México.

"México", simplemente contestó al cuestionamiento de ESPN.

El actor, que se encuentra promocionando su próxima película, "El Mandaloriano y Grogu", ha tenido una buena relación con el país en las últimas semanas.

@espnfc Don’t miss #PedroPascal in @Star Wars: The #Mandalorian and #Grogu only in theaters May 22 🍿 #WorldCup #Mexico ♬ original sound - ESPN FC

Hace un mes estuvo grabando en la Ciudad de México uno de sus próximos filmes, "De noche", donde aprovechó para celebrar su cumpleaños y hasta recibió una figura de un ajolote como regalo por parte de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

"Es mi ciudad favorita de todo el mundo. Esta película no podría existir si no fuera por México realmente y la belleza de la ciudad, es una magia visual que no se podría hacer en otro país", declaró entonces.

Hace un par de semanas estuvo en la CCXP para hablar de la pelícual de "Star Wars", en donde lució el jersey verde de la Selección Mexicana y posó con las mascotas del Mundial Zayu, Clutch y Maple.

@andrugeek Pedro Pascal llora en la CCXPMX 2026 por el cariño tan grande que le tiene el público 🇲🇽🫶🏻 #CCXPMX26 #PedroPascal #tiktokmehizover #themandalorian #grogu ♬ sonido original - ANDRU★

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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