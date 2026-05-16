Juez declara nulo nuevo juicio contra Harvey Weinstein

Nueva York

Un juez de Nueva York declaró nulo el tercer juicio que enfrentaba el exproductor de cine Harvey Weinstein por abuso sexual , después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime.

Esta es la segunda ocasión en que un jurado en Nueva York no consigue ponerse de acuerdo sobre la acusación de violación presentada por la actriz Jessica Mann contra el cofundador de Miramax, quien permanece recluido en la cárcel de Rikers Island, donde cumple una condena de 16 años por otro caso en California.

La decisión del juez Curtis Farber se produjo poco después de las 13:00 hora local (17:00 GMT), cuando el jurado comunicó por segunda vez en el día que no podía llegar a una decisión unánime, según medios locales.

El jurado comenzó a deliberar este martes, tras un mes de juicio en el que declararon 20 testigos, entre ellos Mann. Sin embargo, la sesión terminó antes de lo previsto después de que Weinstein, quien padece graves problemas de salud, se quejara de dolor en el pecho.

En este proceso judicial, el exproductor enfrentaba un cargo de violación en tercer grado que también quedó sin resolver por desacuerdo del jurado en un juicio celebrado el año pasado y por el que originalmente sí fue condenado en 2020.

En 2025, Weinstein fue sometido a un segundo juicio por delitos sexuales después de que un tribunal de apelaciones anulara, por errores de procedimiento, su condena histórica de 2020, considerado uno de los casos más emblemáticos del movimiento contra los abusos sexuales conocidos como “Me Too”.

En ese proceso afrontó tres cargos: fue condenado por uno y absuelto por otro, mientras que un tercero, relacionado con Mann, quedó sin resolución.

Ahora queda en manos de la Fiscalía decidir si solicita un nuevo juicio contra Weinstein en este caso, para lo que dispone de un plazo de 30 días.

Marc Agnifilo, abogado del exproductor, pidió a la Fiscalía de Manhattan “dejar de repetir el mismo caso y centrar su tiempo y recursos en los delitos violentos, el caos y los problemas de seguridad pública que afectan a los neoyorquinos a diario”, según declaró a The Hollywood Reporter, medio que cita un comunicado de la defensa.

Agnifilo, quien también defendió a Sean “Diddy” Combs en el juicio que enfrentó en Nueva York el año pasado, sostuvo además que, tras escuchar las pruebas en repetidas ocasiones y ver a dos jurados “incapaces” de alcanzar un veredicto unánime, “resulta evidente que existe una duda razonable significativa”, agregó la publicación.