Morat y Silvestre Dangond sorprenden con colaboración

La banda colombiana Morat y el cantante vallenato Silvestre Dangond presentaron “Lo poco que yo quiero”, una colaboración que fusiona pop-rock y vallenato y que sirve como primer adelanto del próximo álbum del grupo, “Ya es mañana - parte 2”, previsto para 2027.
Según informó el equipo de prensa de la agrupación, el sencillo busca “unir dos mundos aparentemente distintos bajo una misma intensidad”.
La canción, ya disponible en plataformas digitales, se describe como “un punto de encuentro” entre el estilo pop-rock característico de Morat y la fuerza narrativa del vallenato, en una propuesta que apuesta por “romper barreras sonoras” sin perder la esencia de ambos artistas.
“Morat y Silvestre se encuentran en esta colaboración un mismo lenguaje: el de quien persigue insistentemente algo que parece inalcanzable, viviendo entre la nostalgia, la ansiedad y la desesperación de sentir que aquello que más desea simplemente no está ocurriendo”, detalló el comunicado.
FOTOGALERÍA: Maluma regresa a sus raíces con el álbum ‘Loco x volver’
Una mezcla de pop-rock y vallenato.
El tema inicia con una melodía de guitarra característica de Morat, que se mantiene durante los 3 minutos y 34 segundos de la canción y funciona como la base instrumental sobre la que destaca la interpretación vocal de Silvestre Dangond.
La producción estuvo a cargo de Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Juan Pablo Isaza, quien también participó en la composición junto a Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas, integrantes de Morat.
FOTOGALERÍA:Alerta por supuesta hospitalización urgente de Luis Miguel en Nueva York
El videoclip y la nueva etapa de Morat
El videoclip fue producido por We Want To Film y dirigido por el venezolano Charlie Nelson. La grabación se realizó en Miami y presenta la estética visual que acompañará el universo conceptual de “Ya es mañana - parte 2”, el sexto álbum de estudio de la banda.
La historia muestra a un hombre que espera a su novia para pedirle matrimonio, pero ella nunca llega, lo que desencadena un ambiente de incertidumbre y desesperación.
La propuesta visual busca reforzar el tono emocional de la canción y resaltar las interpretaciones de Silvestre Dangond y los integrantes de Morat.
Éxito internacional de la banda
El lanzamiento del sencillo coincide con un momento destacado en la carrera de Morat, que participó recientemente en el festival Coachella 2026, en California.
Además, la agrupación agotó seis conciertos programados en el Movistar Arena de Bogotá para agosto como parte de su gira “Ya es mañana World Tour”.
La banda también alcanzó más de 24 conciertos con entradas agotadas en países como Chile, Argentina y España.