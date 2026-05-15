Morat y Silvestre Dangond sorprenden con colaboración

Bogotá

La banda colombiana Morat y el cantante vallenato Silvestre Dangond presentaron “Lo poco que yo quiero”, una colaboración que fusiona pop-rock y vallenato y que sirve como primer adelanto del próximo álbum del grupo, “Ya es mañana - parte 2”, previsto para 2027. Según informó el equipo de prensa de la agrupación, el sencillo busca “unir dos mundos aparentemente distintos bajo una misma intensidad”. La canción, ya disponible en plataformas digitales, se describe como “un punto de encuentro” entre el estilo pop-rock característico de Morat y la fuerza narrativa del vallenato, en una propuesta que apuesta por “romper barreras sonoras” sin perder la esencia de ambos artistas. “Morat y Silvestre se encuentran en esta colaboración un mismo lenguaje: el de quien persigue insistentemente algo que parece inalcanzable, viviendo entre la nostalgia, la ansiedad y la desesperación de sentir que aquello que más desea simplemente no está ocurriendo”, detalló el comunicado. FOTOGALERÍA: Maluma regresa a sus raíces con el álbum ‘Loco x volver’

Una mezcla de pop-rock y vallenato. El tema inicia con una melodía de guitarra característica de Morat, que se mantiene durante los 3 minutos y 34 segundos de la canción y funciona como la base instrumental sobre la que destaca la interpretación vocal de Silvestre Dangond. La producción estuvo a cargo de Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Juan Pablo Isaza, quien también participó en la composición junto a Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas, integrantes de Morat. FOTOGALERÍA:Alerta por supuesta hospitalización urgente de Luis Miguel en Nueva York

El videoclip y la nueva etapa de Morat