Murió Sammy Marrero, ícono de la salsa

San Juan, Puerto Rico.

El cantante puertorriqueño Sammy Marrero, voz emblemática de la orquesta de salsa La Selecta, murió a los 84 años, según informó este domingo su hija Jennissa Marrero Morales.

"Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable", expresó la hija del reconocido cantante en sus redes sociales.

Durante alrededor de 44 años consecutivos, Marrero fue la voz que representó a La Selecta, agrupación dirigida por el fallecido Raphy Leavitt, considerada una de las más influyentes del género musical de la salsa puertorriqueña.

"Agradecemos de corazón todas las muestras de amor, apoyo y oraciones que hemos recibido en este momento tan difícil. Su legado vivirá para siempre en su música, en su historia y en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y admirarlo. Descansa en paz, papi", añadió Marrero Morales.