¿Alejandra Guzmán confirmó embarazo de Frida Sofía? Esto dijo

Alejandra Guzmán finalmente rompió el silencio a un mes de que surgieran las especulaciones de que su hija Frida Sofía estaba embarazada.
La llamada ‘Reina del Rock’ ofreció una conferencia de prensa por el lanzamiento de su nueva canción, ‘Los que nos quedamos’, dedicado a su difunta mamá, Silvia Pinal.
Ahí, la cantante de 58 años habló de las sospechas en torno a que su retoño podría estar esperando a su primer bebé.
“No, yo la dejo que ella haga su vida, como a mí me dejó mi madre que yo hiciera la mía, pero creo que soy abuela”, dijo, de acuerdo con un video compartido por el reportero Eden Dorantes.
En esta misma oportunidad, Alejandra Guzmán reveló que, luego de haber atravesado diversos problemas y estar separadas, nuevamente está en contacto con Frida Sofía.
“Ya hablo con ella. Me felicitó este Día de las Madres, bueno, el pasado, cosa que me llenó de alegría”, compartió con los medios de comunicación.