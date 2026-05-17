¿Alejandra Guzmán confirmó embarazo de Frida Sofía? Esto dijo

México.

Alejandra Guzmán finalmente rompió el silencio a un mes de que surgieran las especulaciones de que su hija Frida Sofía estaba embarazada.

La llamada ‘Reina del Rock’ ofreció una conferencia de prensa por el lanzamiento de su nueva canción, ‘Los que nos quedamos’, dedicado a su difunta mamá, Silvia Pinal.

Ahí, la cantante de 58 años habló de las sospechas en torno a que su retoño podría estar esperando a su primer bebé.