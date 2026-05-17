La actriz Ximena Duque comparte emotivo mensaje a su hijo tras su separación amorosa

Ximena Duque reapareció junto a su hijo mayor Cristan y le mandó un importante mensaje en medio de las dudas que existen sobre la vida matrimonial del joven.

A inicios de la semana pasada se comenzó a especular que el chico, hijo de la colombiana y del actor mexicano Christian Carabias, supuestamente ya estaba separado de Valeria Peña, con quien se casó a los 20 años en febrero de 2025.

En su momento, las imágenes de la boda fueron compartidas tanto por el joven como por sus famosos padres, sin embargo, ahora guardan silencio ante los rumores que rodean a Cristan.

En medio de las especulaciones, la actriz reapareció junto a él este fin de semana en una fecha muy especial: el cumpleaños 22 de Cristan.

La también emprendedora publicó una foto con él y su pastel de festejo y en otra el joven aparece con su madre y sus medias hermanas Luna y Skye, a quienes Ximena Duque tuvo con su actual esposo Jay Adkins.

"Te queremos", escribió en esa imagen la protagonista de telenovelas en un mensaje lleno de cariño para su hijo.

En otra, la también presentadora compartió una imagen de antaño con él cuando era niño y escribió otro mensaje dedicado a su primogénito: "Feliz cumpleaños, amor de mi vida".

Tras su boda el año pasado, el chico se mudó de Florida, donde vive su famosa madre, para irse a residir a Utah.