Alfredo Adame revela conflicto con Eleazar Gómez: “Estuvo hablando cosas malas”

México.

Alfredo Adame sigue sumando éxitos con su participación en los reality shows, como ocurrió en La Granja VIP en donde logró formar una gran amistad con Eleazar Gómez con la que ambos llegaron hasta la final.

Pese a la unión que parecía haber entre ellos, el conductor admitió que existe un distanciamiento y que es el también modelo quien se habría negado a tener contacto con él.

El conductor indicó que ha intentado contactar sin éxito al actor para entregarle un importante regalo, incluso, le envió un mensaje con su hermana, Zoraida Gómez, pero no ha logrado obtener respuesta.