Alfredo Adame revela conflicto con Eleazar Gómez: “Estuvo hablando cosas malas”

Alfredo Adame sigue sumando éxitos con su participación en los reality shows, como ocurrió en La Granja VIP en donde logró formar una gran amistad con Eleazar Gómez con la que ambos llegaron hasta la final.
Pese a la unión que parecía haber entre ellos, el conductor admitió que existe un distanciamiento y que es el también modelo quien se habría negado a tener contacto con él.
El conductor indicó que ha intentado contactar sin éxito al actor para entregarle un importante regalo, incluso, le envió un mensaje con su hermana, Zoraida Gómez, pero no ha logrado obtener respuesta.
“Curiosamente, terminó ‘La Granja’, nos vimos al otro día en TV Azteca, en las entrevistas, y lo sentí un tanto frión conmigo. Seguramente no le debió gustar nada que yo ganara. Ya no volví a saber nada de él. En ‘La Granja’, le regalé unos lentes de manera simbólica, le dije: ‘Saliendo de ‘La Granja’, te los voy a comprar’. Los compré, los pedí, aquí los tengo. Le mandamos varios mensajes y nunca contestó”, dijo Alfredo Adame en entrevista para “Vaya, Vaya”.
El presentador culpó a David Corona, mánager de Eleazar, de que surgiera un conflicto entre ellos ya que le habría hablado mal de él tras terminar el reality show: "Su representante, que es un pobre miserable. Me enteré de que estuvo hablando cosas malas de mí días antes de la salida. A lo mejor Eleazar se dejó llevar por cosas de él".