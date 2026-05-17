¿Cuánto dinero generó la canción "Bichota"?, Lenny Tavares y Justin Quiles revelan el éxito de Karol G

Lenny Tavárez y Justin Quiles, reconocidos artistas y compositores del género urbano, son dos de los principales autores detrás del éxito mundial Bichota, interpretado por Karol G.

La canción, lanzada el 23 de octubre de 2020 como parte del álbum KG0516, marcó un antes y un después en la carrera de la artista colombiana y se consolidó como un himno de empoderamiento femenino en la música latina.

Según han relatado los propios compositores, la colaboración surgió cuando Karol G convocó a Justin Quiles y Lenny Tavárez al estudio con la idea inicial de lo que quería transmitir en el tema. En entrevistas, Quiles explicó: “Karol G me llamó a mí para grabar en el estudio, a mí y a Lenny. Karol ya tenía una idea de lo que quería hacer, pero todos juntos empezamos a lanzar ideas para que la canción pueda quedar”.

La química entre los tres permitió que la letra y el concepto evolucionaran, sumando aportes que llevaron a Bichota a convertirse en uno de los mayores éxitos del género urbano actual.

La canción fue escrita por Karol G, Lenny Tavárez, Justin Quiles, Cristián Salazar y Ovy on the Drums, quien también se encargó de la producción.

A casi seis años del lanzamiento de Bichota, Lenny Tavárez y Justin Quiles participaron en el programa Desde Cero, donde compartieron detalles sobre el proceso creativo de la canción y reflexionaron acerca del impacto que tuvo en sus vidas.

Ambos destacaron cómo el éxito del tema no solo les brindó reconocimiento en la industria musical, sino que también generó importantes beneficios económicos y nuevas oportunidades profesionales.

En el programa, el conductor les preguntó cuánto dinero ganaron, detalle que no revelaron, pero sí aseguraron que cambió la vida de ambos.

“La verdad es que no sabemos exactamente cuándo generó, porque cuando viene todo el dinero, llega todo y no dice de cuáles canciones son”, explicó Justin Quiles, a lo que Lenny añadió:

“Esa canción la escribimos los dos con Karol, pero con esa canción fue que yo decidí quedarme en Miami, con eso te digo todo, con lo que generó fue que dije que aguantaba quedarme aquí”, lo que dio a entender que la canción vendió varios millones.

Ante la duda del presentador por un precio estimado de lo que recibieron por Bichota, Lenny aseguró: “Uy no sé, alcanzó para mantener la vida de nosotros, fue una muy buena ayuda”, explicó el reguetonero.

A lo largo de su carrera, Karol G ha mantenido una estrecha relación profesional con Lenny Tavárez y Justin Quiles, dos figuras clave en la escena urbana latina de la ultima decada.

La colaboración entre los tres artistas no solo ha dejado huella en la composición de grandes éxitos, sino que también ha consolidado una fórmula creativa que ha marcado la evolución del género.