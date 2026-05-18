Pepe Aguilar recuerda a su padre Antonio Aguilar con emotivo mensaje

México.

Pepe Aguilar recordó la vida de su famoso padre, el cantante y actor Antonio Aguilar, quien este 17 de mayo estaría celebrando su cumpleaños. El intérprete de música ranchera compartió un emotivo mensaje dedicado a quien considera una de las figuras más importantes de su vida y de su carrera artística.

A través de un video publicado en redes sociales, Pepe Aguilar destacó la trayectoria de su padre, reconocido como “El Charro de México”, una de las máximas figuras de la música ranchera y del cine mexicano, cuyo legado continúa vivo entre millones de seguidores.