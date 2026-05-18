Shakira lamenta haber sido señalada y criticada por un fraude que no cometió

La cantante colombiana Skakira celebró este lunes 18 de mayo que la justicia española reconozca que "nunca" cometió fraude fiscal con sus ingresos de 2011 y lamentó el "señalamiento público" sufrido y que fuera tratada "como culpable" hasta ahora.
"La propia administración (española) nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto", manifestó Shakira en declaraciones remitidas a los medios por su equipo legal, del despacho Prada Tax Advisor.
La Audiencia Nacional ha dado la razón a la artista al anularle una multa por la tributación del ejercicio fiscal de 2011 e insta a Hacienda a devolverle unos 60 millones de euros (70 millones de dólares), según una sentencia conocida este lunes, que la Agencia Tributaria tiene previsto recurrir en el Tribunal Supremo.
La administración española no ha acreditado que permaneciera en 2011 en el país más de 183 días para acreditar que fuera residente a efectos fiscales, como exige la ley a la hora de tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Este caso era la última cuenta que tenía pendiente con el fisco español después de ocho años de disputa, y Shakira desea que la sentencia "siente un precedente para Hacienda", según un comunicado remitido por la agencia de comunicación Llorente y Cuenca, que la representa.
@rtvenoticias 🔶La Audiencia Nacional da la razón a Shakira en la causa abierta con la Agencia Tributaria por defraudar a Hacienda. La justicia sentencia que la cantante no cometió fraude fiscal. Hacienda deberá devolver 60 millones de euros cobrados durante 2011 a la cantante más los intereses generados a lo largo de los años. #shakira #hacienda #aeat #deuda #noticiastiktok #noticias ♬ sonido original - RTVE Noticias
Su abogado, José Luis Prada, criticó duramente el modo de proceder de Hacienda, que "asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse".
Y celebró que la justicia funcione "de verdad" frente a "posiciones administrativas inaceptables".
En este caso, el relativo a 2011, la Agencia Tributaria actuó contra Shakira al considerar que no había tributado por el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio al alegar que vivía fuera del país cuando, según Hacienda, sí era residente fiscal en España y, por tanto, estaba obligada.
Más concretamente, la justicia entiende que la estancia de la artista en España fue 163 días, no de más de 183 como exige la ley, y asegura que la administración no ha probado que tuviera el núcleo de sus intereses económicos en España o relaciones familiares con residentes en el país.
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La estrella colombiana Shakira, que en el pasado se enfrentó con Hacienda en España, obtuvo un triunfo luego de que la Justicia española anulara una sanción fiscal y ordenara que se le devuelvan más de 64 millones de dólares. La Audiencia Nacional, una jurisdicción en Madrid especializada en asuntos financieros complejos, dispuso a mediados de abril "la anulación de la liquidación practicada y la consiguiente devolución de las cantidades ingresadas (...) más los intereses legales" del ejercicio fiscal de 2011, según un documento al que tuvo acceso la AFP este lunes. La suma total que habrá que reembolsar a la estrella mundial superará los 55 millones de euros (más de 64 millones de dólares), según el documento. Shakira, que llegó a comparar a la Agencia Tributaria española con la Inquisición, celebró la decisión, que a su juicio "ha puesto las cosas en su sitio". "Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto", escribió en un comunicado la artista de 49 años. Más en t13.cl♬ sonido original - T13
Agencia EFE