Julio Iglesias demandará a Yolanda Díaz por injurias y calumnias

Madrid

El cantante Julio Iglesias interpondrá una querella ante el Tribunal Supremo español por presuntos delitos de injurias y calumnias contra Yolanda Díaz , vicepresidenta segunda del Gobierno español, después de que ella rechazara retractarse de comentarios relacionados con una denuncia por presuntos abusos sexuales presentados contra el artista.

Los representantes legales de Iglesias y de Díaz, quien también se desempeña como ministra de Trabajo, estaban convocados este martes a un acto de conciliación en un juzgado de Madrid, trámite previo a la presentación de la querella.

La vicepresidenta se negó a retractarse de las declaraciones que el cantante considera injuriosas, al no reconocer que hubieran causado un daño reputacional o afectado el honor de Julio Iglesias. Además, sostuvo que no vulneró su presunción de inocencia, según informó a EFE fuentes jurídicas.

Al no alcanzarse un acuerdo de conciliación, el siguiente paso será la presentación de una querella contra Díaz por injurias y calumnias ante el Tribunal Supremo, instancia competente debido a que la ministra está aforada por su condición de integrante del Gobierno español, añadieron las fuentes consultadas por EFE.

Julio Iglesias presentó en febrero una demanda de conciliación contra Yolanda Díaz por comentarios de carácter “injurioso y calumnioso” realizados en relación con la denuncia presentada contra él por presuntos delitos de abusos sexuales, investigación que posteriormente fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

En el escrito presentado ante un juzgado de Madrid , el cantante solicitó que la ministra reconociera el supuesto daño ocasionado, rectificara sus declaraciones y lo indemnizara “por los daños causados ​​en función de la difusión alcanzada”.

La demanda se refiere a publicaciones y declaraciones realizadas por Díaz tras conocerse la denuncia contra Iglesias. El 13 de enero, la vicepresidenta escribió en la red social Bluesky: "Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes ya las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo".

Al día siguiente, también abordó el tema durante una entrevista en el programa La Hora de La 1, de RTVE.

Según el abogado del cantante, la ministra, “alto cargo público del Estado”, emitió “claros prejuicios de culpabilidad” contra Iglesias al afirmar públicamente que en su residencia se cometían abusos sexuales, que los trabajadores vivían “en régimen de esclavitud” y que se vulneraban “sistemáticamente los derechos fundamentales”.

El cantante había sido denunciado por dos ejemplificadas por presuntos delitos de trata de seres humanos con multas de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó en enero la investigación al considerar que la Justicia española no tenía competencia para investigar los hechos denunciados, ya que supuestamente habrían ocurrido en países del Caribe. Las acusaciones también fueron divulgadas por Univisión Noticias.