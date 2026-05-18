Critican a Sydney Sweeney por su escena con una serpiente en "Euphoria"

Estados Unidos.

Sydney Sweeney está llamando la atención por otra escena insólita en "Euphoria". Durante el episodio del domingo, el personaje de Sweeney, Cassie, apareció desnuda con una pitón amarilla enrollada alrededor de su cuerpo para una sesión de fotos subida de tono organizada por Maddy (Alexa Demie). Cassie también posó con los personajes de Rosalía y Anna Van Patten para la sesión, luciendo lencería rosa con un escote pronunciado.

Reacciones y críticas Los fans se mostraron conmocionados por la escena de la serpiente, y uno escribió en X: "¿Cómo que hay una serpiente venenosa con la que Cassie se toma fotos?". "¿Cassie y esa escena de la serpiente...?", tuiteó otro fan. “¿Qué clase de trama es esta en Euphoria?”, escribió un usuario. “Tan cansado”, expresó otro. “Ese fue un episodio muy extraño”, sentenció otro. Otros usuarios de Twitter compararon la escena con la infame actuación de Britney Spears en los MTV Video Music Awards de 2001 con una serpiente viva.

La tercera temporada de la serie de HBO ha recibido críticas por las tramas cada vez más explícitas que involucran al personaje de Sweeney. La actriz, nominada al Emmy, tuvo que disfrazarse de bebé y de perro, e incluso se chupó el dedo del pie en los primeros episodios. Sus escenas subidas de tono han enfurecido incluso a modelos de OnlyFans como Sydney Leathers, quien declaró a Variety la semana pasada que la forma en que la serie retrata a Cassie usando la plataforma de suscripción es "indignante". "Hay tantas cosas que le hacen hacer que ni siquiera están permitidas en OnlyFans, y eso ya es indignante: por ejemplo, las escenas de juegos de rol donde se viste de bebé con pañales", dijo Leathers.