Antonio Banderas niega rumores de ruina: “Estoy a tope”

Málaga

Antonio Banderas salió al paso de informaciones que apuntaban a que el Teatro del Soho CaixaBank, impulsado por él en la ciudad española de Málaga, atraviesa dificultades económicas. El actor aseguró: “¡No, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope!”.

En un comunicado difundido en redes sociales, el actor, productor y empresario teatral español, de 65 años, afirmó que “la ruina” de la que algunos medios lo hacen “víctima” “no existe”.

“Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido una y otra vez sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así”, señaló el protagonista de filmes como Dolor y gloria (2019), cinta por la que obtuvo una nominación al Óscar.

Banderas explicó que el objetivo del Teatro del Soho CaixaBank es “hacer las cosas como creo que se deben hacer y tratar de buscar la excelencia en nuestras producciones, más allá del déficit económico que estos acarreen y que, gracias a Dios, puedo asumir sin ningún problema”.

“Ese es el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad y conmigo mismo”, añadió.

“Si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil”, subrayó Banderas, quien precisó que ha “preferido hacer producciones grandes”, en las que ha “dado trabajo a cientos de personas” y que le han permitido disfrutar como “no lo había hecho” en toda su carrera.

El actor advirtió que continuará desarrollando este tipo de proyectos, como ya ha manifestado “en incontables ocasiones” durante ruedas de prensa y entrevistas.

El intérprete, que alcanzó fama internacional en Hollywood con películas como Desperado (1995) y La máscara del Zorro (1998), aclaró que el Teatro del Soho CaixaBank “es una empresa privada sin ánimo de lucro que más bien opera como un teatro público”.

Esto implica, según explicó, que el proyecto “no recibe subvenciones de dinero público y no lo hará mientras yo esté vivo”.

“Me hago cargo de los gastos derivados de acometer proyectos carísimos que difícilmente veréis en empresas que han de presentar una cuenta de resultados”, comentó. Además, agradeció el apoyo de los patrocinadores que lo “acompañan en esta aventura”.

Tras recordar que el pasado año el Teatro del Soho registró “casi 200.000 espectadores”, incluyendo una producción presentada en Madrid, Banderas afirmó: “Hemos logrado romper moldes en estos años y lo vamos a seguir haciendo”.

“No amigos, no estoy arruinado, estoy a tope! Y soy amenazantemente feliz!”, concluyó el empresario teatral. En 2019, año de la inauguración del recinto, aseguró que el proyecto era “lo más importante” que había hecho “jamás”, “incluido Hollywood”.