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Jung Kook, de BTS, lanzará colección cápsula con Calvin Klein

Jung Kook, integrante de BTS, colaborará con Calvin Klein en una colección cápsula de edición limitada.

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 17:30 -
  • Redacción web
Jung Kook, de BTS, lanzará colección cápsula con Calvin Klein

Jung Kook, integrante de BTS y embajador global de la marca Calvin Klein.

 Foto @calvinklein

Calvin Klein anunció una colaboración con Jung Kook, integrante de BTS y embajador global de la marca, para el lanzamiento de una colección cápsula de edición limitada inspirada en el estilo urbano y la estética motera del artista surcoreano.

La colección, denominada Jung Kook por Calvin Klein, marcará la primera colaboración del cantante en el mundo de la moda como cocreador de prendas para hombre y mujer.

Una colección inspirada en el estilo de Jung Kook.

La cápsula incluye 20 piezas que reinterpretan algunos de los diseños más representativos de Calvin Klein. Entre las prendas destacan conjuntos vaqueros, básicos urbanos y artículos con un nuevo logotipo de marca compartida: “CKJK EST. 2026”.

Según la compañía, Jung Kook participó activamente en el proceso creativo para reflejar su estilo personal y visión artística en cada diseño.

El artista ya había trabajado previamente con la firma estadounidense como imagen de campañas de ropa interior y mezclilla, colaboraciones que tuvieron amplia repercusión entre los seguidores de BTS y consumidores de la marca.

Lanzamiento y preventa

Calvin Klein también presentará una campaña promocional para acompañar el lanzamiento de la colección.

La preventa en línea con acceso anticipado comenzará el 19 de mayo, mientras que la colección llegará a tiendas seleccionadas el 20 de mayo.

La empresa prevé una alta demanda debido a la popularidad global de BTS y la influencia de Jung Kook entre sus seguidores.

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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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