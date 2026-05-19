Hollywood despide a Tom Kane, voz de Yoda y 'Las Chicas Superpoderosas'

Tom Kane, reconocido actor de doblaje que participó en producciones de Star Wars y dio voz al Profesor Utonium en Las Chicas Superpoderosas, falleció a los 64 años debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral sufrido en 2020.

Kane murió el lunes en un hospital de Kansas City, rodeado de su familia, informó en un comunicado Zachary McGinnis, su representante.

McGinnis describió al actor como “una leyenda del doblaje cuyo trabajo marcó la infancia y la imaginación de millones de personas en todo el mundo”.

"Desde sus inolvidables actuaciones en Star Wars hasta innumerables series animadas, documentales y videojuegos, Tom aportó sabiduría, fuerza, humor y sentimiento a cada papel que interpretó. Su voz se convirtió en parte de nuestras vidas, nuestros recuerdos y las historias que llevamos con nosotros", expresó.

Originario de Overland Park, Kansas, Kane comenzó a colaborar con Lucasfilm en 1996 como actor de voz en el videojuego Star Wars: Shadows of the Empire, según una biografía publicada por la franquicia.

Posteriormente participó en títulos como Star Wars: X-Wing vs. TIE Fighter, Star Wars: Republic Commando y Star Wars: Episodio III — La venganza de los Sith.

En 2003 dio voz a Yoda y C-3PO en la miniserie animada Star Wars: Clone Wars 2D, creada por Genndy Tartakovsky. Cinco años después se convirtió en el narrador de Star Wars: The Clone Wars, uno de sus trabajos más grabados.

Dave Filoni, presidente y director creativo de Lucasfilm, destacó la importancia de Kane dentro de la franquicia.

"A Tom le encantaba Star Wars. Los fans quizás lo recuerden mejor como la voz del Yoda animada, pero en realidad su voz era la esencia de The Clone Wars. Su narración inicial introdujo a toda una generación en la galaxia de Star Wars", afirmó Filoni.

Además de su trabajo en la saga galáctica, Kane fue ampliamente reconocido por interpretar al Profesor Utonium en Las Chicas Superpoderosas entre 2016 y 2019.