Hollywood despide a Tom Kane, voz de Yoda y 'Las Chicas Superpoderosas'

Tom Kane, reconocido actor de doblaje que participó en producciones de Star Wars y dio voz al Profesor Utonium en Las Chicas Superpoderosas, falleció a los 64 años debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral sufrido en 2020.
Kane murió el lunes en un hospital de Kansas City, rodeado de su familia, informó en un comunicado Zachary McGinnis, su representante.
McGinnis describió al actor como “una leyenda del doblaje cuyo trabajo marcó la infancia y la imaginación de millones de personas en todo el mundo”.
"Desde sus inolvidables actuaciones en Star Wars hasta innumerables series animadas, documentales y videojuegos, Tom aportó sabiduría, fuerza, humor y sentimiento a cada papel que interpretó. Su voz se convirtió en parte de nuestras vidas, nuestros recuerdos y las historias que llevamos con nosotros", expresó.
Originario de Overland Park, Kansas, Kane comenzó a colaborar con Lucasfilm en 1996 como actor de voz en el videojuego Star Wars: Shadows of the Empire, según una biografía publicada por la franquicia.
Posteriormente participó en títulos como Star Wars: X-Wing vs. TIE Fighter, Star Wars: Republic Commando y Star Wars: Episodio III — La venganza de los Sith.
En 2003 dio voz a Yoda y C-3PO en la miniserie animada Star Wars: Clone Wars 2D, creada por Genndy Tartakovsky. Cinco años después se convirtió en el narrador de Star Wars: The Clone Wars, uno de sus trabajos más grabados.
Dave Filoni, presidente y director creativo de Lucasfilm, destacó la importancia de Kane dentro de la franquicia.
"A Tom le encantaba Star Wars. Los fans quizás lo recuerden mejor como la voz del Yoda animada, pero en realidad su voz era la esencia de The Clone Wars. Su narración inicial introdujo a toda una generación en la galaxia de Star Wars", afirmó Filoni.
Además de su trabajo en la saga galáctica, Kane fue ampliamente reconocido por interpretar al Profesor Utonium en Las Chicas Superpoderosas entre 2016 y 2019.
Cartoon Network también reaccionó a su fallecimiento con un mensaje publicado en Instagram: "Descansa en paz, Profesor. Gracias, Tom Kane, por prestar tu voz al padre de tres niñas preciosas y por llevar la Fuerza a millones de fans. Vivirás para siempre en nuestros recuerdos de infancia".
McGinnis destacó además el compromiso familiar y humano del actor. Según explicó, Kane y su esposa, Cindy Roberts, criaron a tres hijos biológicos y acogieron a otros seis mediante adopción y acogimiento familiar.
“Esa compasión y generosidad definieron quién era, al igual que su extraordinario talento”, señaló.
Reacciones del elenco y colegas
La noticia provocó múltiples homenajes de colegas y figuras vinculadas a Las Chicas Superpoderosas y Star Wars.
Tara Strong, actriz de voz de Bubbles, compartió una fotografía reciente junto a Kane y escribió: “Dicen que no existe el hombre perfecto... esas personas nunca conocieron a Tom Kane”.
Strong aseguró que nunca conoció a una persona “más dulce” ni a “un mejor ser humano”, y recordó el compromiso del actor con su familia y sus hijos adoptivos.
"Siempre habrá un vacío en mi corazón. Te quiero, profesor. Fuiste el mejor padre y el mejor ser humano", añadió.
La actriz EG Daily, voz de Buttercup, también le rindió homenaje mediante un video publicado en redes sociales: “Con gran pesar les comunicamos que nuestro increíble padre de las #PowerpuffGirls, @tkanevo, ha fallecido”.
Por su parte, Craig McCracken, creador de Las Chicas Superpoderosas, compartió una ilustración del Profesor Utonium y del Sr. Herriman, ambos personajes interpretados por Kane.
"Gracias, Tom. Tu calidez, tu corazón y tu sentido del humor resonaron a través de tu asombrosa voz y trajeron mucha alegría a muchas vidas", escribió.
Roger L. Jackson, actor que dio voz al villano Mojo Jojo, también expresó sus condolencias en X, donde describió a Kane como “un caballero”.
La franquicia Star Wars publicó igualmente un mensaje de despedida en homenaje al actor ya su legado en la saga.