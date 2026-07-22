El vacío emocional que dejó el Mundial: consejos para regresar a la rutina

Durante el último mes, la vida cotidiana en Argentina giró en torno a la Selección, que defendía el título logrado en Qatar en el Mundial 2026.

Según un estudio reciente del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la UBA, ocho de cada diez personas declararon que les importaba “mucho” o que era “importantísimo” que Argentina ganara la Copa del Mundo.

El fenómeno trasciende identidades de club, edades y géneros. La adhesión masiva se tradujo en rituales, cábalas y una suspensión de rivalidades históricas, generando un clima de unión difícil de encontrar en otros ámbitos de la vida nacional.

Estas prácticas colectivas, desde ver partidos en el mismo lugar hasta promesas religiosas o desafíos físicos, constituyen una suerte de cábala nacional que, según el OPSA, funciona menos como superstición y más como herramienta para tolerar la ansiedad. La encuesta muestra que el 60% de los consultados realiza alguna cábala durante los partidos y que el 57% lo hace para controlar los nervios, más que por creer en su influencia sobre el resultado.

El médico psiquiatra y psicoanalista, José Abadi (MN 44.946), analizó en diálogo con Infobae la dimensión emocional que acompaña estos procesos colectivos. Según el especialista, en cada Mundial los argentinos depositan una concentración extraordinaria de deseos, expectativas y emociones.

“Se juegan muchas cosas. Tiene que ver con una necesidad de triunfo, una necesidad que lo haga sentir al sujeto importante y valorado. La autoestima, en este contexto, se experimenta de forma colectiva: el triunfo otorga a las personas una sensación de ser respetadas, valoradas y reconocidas”, describió.

Los datos del OPSA confirman esa proyección simbólica: para el 66% de las personas, ganar la Copa representa alegría y felicidad, mientras que el 37% lo asocia con unión y orgullo colectivo. Solo una minoría (4%) respondió que el título no significaría nada.

El fútbol, entonces, se convierte en espacio de identificación popular y canal de expresión de valores, según explicó el psiquiatra y neurólogo Enrique De Rosa Alabaster (MN 63.406) en una nota previa a Infobae:

“La Selección encarna recuerdos de infancia, barrio, clubes, rivalidades, generaciones, frustraciones y esperanzas. En una sociedad habituada a la incertidumbre, el fútbol brinda algo excepcional: reglas claras, tiempo definido, adversario visible y resultado concreto”.