La donación de leche materna salva la vida de miles de bebés en Honduras

Hay alimentos que nutren el cuerpo, pero existen otros que también abrazan la vida. En el Hospital Mario Catarino Rivas, cada frasco de leche materna almacenado representa mucho más que un recurso médico: es una promesa de supervivencia para bebés prematuros o con delicadas condiciones de salud. Detrás de cada donación se esconde una historia de solidaridad silenciosa, donde una madre extiende su amor más allá de su propio hijo para darle una oportunidad a otro pequeño que lucha por salir adelante. La leche materna continúa siendo considerada por organismos internacionales como el alimento ideal durante los primeros meses de vida, especialmente en recién nacidos prematuros, ya que fortalece el sistema inmunológico, reduce el riesgo de infecciones y favorece el desarrollo neurológico y digestivo. Bajo esa premisa, el Banco de Leche Humana del Hospital Mario Catarino Rivas se ha convertido en un verdadero refugio para decenas de familias del noroccidente del país.

Un proceso seguro y solidario

Lejos de tratarse únicamente de recolectar leche, el banco desarrolla un riguroso protocolo para garantizar que cada gota llegue en óptimas condiciones a quienes más la necesitan. La Dra. Nadia Membreño, coordinadora del Banco de Leche Humana, explicó: "el banco de leche es un lugar donde nosotros recolectamos leche materna, la almacenamos, la procesamos y la tenemos lista para la distribución para los diferentes recién nacidos que permanecen hospitalizados dentro de nuestras unidades", un proceso que combina tecnología, controles sanitarios y un profundo compromiso humano. Las madres interesadas en donar pasan primero por un proceso de evaluación médica. Se realizan análisis para descartar enfermedades como VIH, sífilis y hepatitis, además de recibir capacitación sobre higiene, extracción y conservación de la leche. Posteriormente, la leche es almacenada, pasteurizada para eliminar bacterias y conservada bajo estricta cadena de frío, lo que permite mantenerla en condiciones seguras durante varios meses. Las beneficiarias de este esfuerzo no son únicamente las madres hospitalizadas junto a sus bebés. También pueden convertirse en donantes mujeres que producen leche desde sus hogares. Incluso, el personal del banco realiza visitas domiciliarias para facilitar el proceso. Según explican desde la institución, "tenemos dos tipos de donantes: las madres que están dentro del hospital con sus bebés hospitalizados y aquellas que, desde sus casas, hacen contacto con nosotros con toda la voluntad de querer donar su lechita para ayudar a otros recién nacidos".

Una madre puede salvar la vida de muchos bebés

Los principales beneficiarios son bebés prematuros, recién nacidos en estado crítico o pequeños cuyas madres no logran producir suficiente leche debido al estrés, un parto prematuro o diversas complicaciones médicas. También reciben este alimento bebés de embarazos múltiples, donde la producción materna resulta insuficiente para cubrir toda la demanda. La importancia de este recurso va mucho más allá de la nutrición. La responsable del banco enfatizó que "todo el beneficio inmunológico que tiene la leche materna no lo podemos comparar con ningún otro alimento". "Es un alimento vivo, cambiante, que se adapta durante el día y en cada toma según las necesidades del bebé", una característica que la convierte en una herramienta invaluable para reducir complicaciones en los recién nacidos más vulnerables. Actualmente, el Banco de Leche Humana alimenta diariamente a un promedio de 15 bebés hospitalizados, quienes reciben alrededor de ocho tomas al día. Al finalizar cada semana, la cifra supera el millar de alimentaciones, mientras que al mes el impacto alcanza aproximadamente cuatro mil tomas. Además, este centro es el único banco de leche que presta este servicio en toda la región noroccidental de Honduras, una responsabilidad que también implica enfrentar retos logísticos, como ampliar la capacidad de almacenamiento y conseguir más insumos para continuar atendiendo la creciente demanda.

Testimonios de impacto de madres donantes y madres beneficiarias

Las cifras cobran verdadero sentido cuando se conocen los rostros detrás de cada historia. Una de las madres beneficiarias relató que, tras el nacimiento de su bebé, enfrentó grandes dificultades para alimentarlo debido a una congestión mamaria y a una condición congénita del pequeño. Con emoción expresó: "al principio me tocaba darle fórmula porque no me salía leche, pero aquí me ayudaron con masajes, me enseñaron a ordeñarme y también le han dado leche de otras mamás porque la mía todavía no es suficiente. Todo eso ha ayudado bastante a mi bebé". Otra madre, cuyo hijo permanece hospitalizado por haber nacido prematuro y con bajo peso, encontró en la donación una forma de transformar la angustia en esperanza. Entre lágrimas y gratitud confesó: "me ha traído mucha paz saber que mi leche ayuda tanto a mi bebé como a otros recién nacidos. Quiero decirles a las demás mamás que no tengan miedo de donar, porque entre mujeres debemos apoyarnos y este gesto puede cambiar la vida de muchos niños". Más allá de conservar leche materna, el Banco de Leche Humana resguarda actos de generosidad que difícilmente pueden medirse en estadísticas. Cada onza donada representa una oportunidad para que un bebé respire con más fuerza, aumente de peso, supere una enfermedad o finalmente pueda regresar a casa en brazos de su familia. Apoyar esta iniciativa significa apostar por una sociedad donde la solidaridad también alimenta, protege y salva vidas desde el primer instante de existencia.