Neymar lo anuncia de la manera más dolorosa y rompe el corazón de Brasil: "Se acabó"

New Jersey, Estados Unidos.

Neymar, máximo goleador histórico de la Selección de Brasil, anunció este domingo su retirada de la Canarinha, tras caer eliminado en los octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega (1-2). "Lo intenté, lo intenté. Comencé aquí (en el Metlife Stadium de Nueva Jersey) y termino aquí. Ahora se acabó", dijo el delantero del Santos en declaraciones al canal GeTV tras el partido.

El 10 puso fin así a su andadura en la pentacampeona del mundo tras haber disputado cuatro Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. En ninguna de sus participaciones levantó el título. Su mejor resultado fueron las semifinales de Brasil 2014, en las que, sin él presente por lesión, Alemania humilló a Brasil con un 7-1 que aún escuece.

En esta última edición de 2026, que marcó su regreso a la absoluta después de 981 días de ausencia por diversos problemas físicos, fue un actor secundario para el seleccionador Carlo Ancelotti. El técnico italiano, sin embargo, lo sacó desde el banquillo en el minuto 67, cuando el marcador estaba 0-0, para intentar desequilibrar la eliminatoria ante Noruega. Poco después llegó el doblete de Erling Haaland.