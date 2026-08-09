Mal olor en los pies: ¿cuándo ya no es un problema de higiene?

El mal olor en los pies suele vincularse con el sudor y el uso prolongado de calzado cerrado, pero también puede funcionar como una señal de infecciones o trastornos que necesitan tratamiento.

Cuando esa molestia persiste a pesar de la higiene cotidiana, o aparece acompañada por picazón, lesiones o alteraciones en las uñas, conviene prestarle atención.

Según el National Health Service (NHS), una de las causas más habituales es la acumulación de transpiración en un ambiente con poca ventilación, lo que favorece la proliferación de bacterias sobre la piel.

Ese proceso se intensifica con el calor, la actividad física, las jornadas extensas de pie y el uso continuado de medias o zapatos húmedos.

Los pies tienen una alta concentración de glándulas sudoríparas (estructuras pequeñas de la piel que producen sudor).

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Esa humedad, al quedar retenida durante horas, crea condiciones adecuadas para que ciertos microorganismos descompongan sustancias presentes en la superficie cutánea y generen olor.

El problema se vuelve más frecuente con zapatillas cerradas, botas, materiales sintéticos y hábitos que impiden que la zona se seque de forma adecuada.

El NHS explica que esta situación también puede asociarse con infecciones fúngicas, en especial cuando el cuadro no mejora con el lavado diario.

A eso se suman factores que aumentan la sudoración, como cambios hormonales (que ocurren durante la pubertad, la menopausia y el embarazo), algunos fármacos, el exceso de peso o la hiperhidrosis, una condición caracterizada por transpiración excesiva. Si el olor continúa aunque se refuercen los cuidados básicos, puede haber una causa subyacente.

Cleveland Clinic añade que no todos los casos responden al mismo mecanismo. Algunas bacterias producen compuestos sulfurados (sustancias con azufre que pueden generar olor fuerte), mientras que determinadas infecciones por hongos alteran el aroma de otra manera.

Esa diferencia no alcanza para identificar el origen sin evaluación médica, aunque sí ayuda a entender por qué el problema puede persistir.

Una de las afecciones más comunes es el pie de atleta, una micosis que suele desarrollarse entre los dedos. Puede manifestarse con ardor, descamación, enrojecimiento y pequeñas fisuras, además de un aroma desagradable.

El NHS incluye a las infecciones por hongos entre las razones más frecuentes detrás de este síntoma cuando se vuelve persistente.

Otra posibilidad es la queratólisis punteada, una infección bacteriana superficial que afecta sobre todo la planta. La Cleveland Clinic, señala que este cuadro puede causar olor intenso, picazón y pequeños hoyuelos en las zonas de apoyo.

Suele aparecer en personas con transpiración abundante y en quienes usan calzado con poca circulación de aire durante muchas horas.

De acuerdo con un artículo publicado en PubMed Central (PMC), esta infección suele asociarse con humedad constante, calzado oclusivo y sudoración excesiva. También señala que el cuadro puede presentarse con olor fuerte antes de que la persona identifique con claridad las lesiones en la planta.

Además hay que considerar los hongos en las uñas, sobre todo si el cuadro se acompaña de engrosamiento, fragilidad, decoloración o deformación. Cuando la alteración ungueal se suma a molestias en la piel cercana, el olor puede formar parte de una infección más amplia.

La hiperhidrosis, a su vez, no provoca por sí sola una enfermedad cutánea, pero sí genera el contexto ideal para que bacterias y hongos se multipliquen con facilidad.

No toda molestia de este tipo exige una consulta inmediata. Aun así, hay signos que ameritan evaluación profesional. Entre ellos figuran la picazón que no cede, las grietas entre los dedos, la descamación persistente, el dolor al caminar, la inflamación, la aparición de heridas o secreción y los cambios notorios en las uñas.