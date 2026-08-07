¿Salud eterna?, así se prepara el cuerpo para futuras crisis

Prehabilitar nuestro organismo, es decir prepararlo mediante el ejercicio y la optimización física y mental para que afronte con una base firme las condiciones desfavorables, es una de nuestras mejores aliadas para disfrutar de una vida sana y feliz, de acuerdo con un experto en radiología y especialista en esta faceta médica. Sin embargo, hay un componente de esa gran fórmula magistral para estar felices y sanos, menos divulgado que los anteriores, pero sumamente poderoso, que nos aportará la motivación y el empuje que necesitamos para cambiar el papel de espectadores por el de protagonistas en nuestra propia historia clínica, según explica el doctor José Manuel Felices. Ese ingrediente poco conocido, “casi secreto”, de “la ciencia que existe detrás de la salud y de la felicidad” es la prehabilitación, que el doctor Felices describe como “la construcción de una base firme en nuestro cuerpo para afrontar lo que tenga que venir, tanto al recibir un diagnóstico de lesión o enfermedad, como para afrontar lo que ocurra en nuestro día a día”. José Manuel Felices, doctor en Medicina, médico especialista en Radiología Diagnóstica e Intervencionista, profesor universitario y divulgador en redes sociales (@doctorfelices), describe detalladamente la prehabilitación y explica cómo aplicarla en su libro ‘Radiografía de una vida sana’.

Preparación ante una crisis.

“Nadie puede prometerte una vida sin tormentas (una cirugía programada o un tratamiento agresivo por un diagnóstico de cáncer, infarto o ictus), pero la prehabilitación puede ofrecerte un paraguas que funciona y unas botas cómodas para cuando te toque mojarte”, asegura. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Científicamente, este enfoque médico consiste en “aumentar la reserva fisiológica del paciente. Es preparar al cuerpo (y a la mente) para el momento del diagnóstico y el inicio del tratamiento”, amplia. “Prehabilitarte, más allá de disminuir la probabilidad de que ocurra esa enfermedad que tanto te asusta, es ganarle terreno a la posibilidad de superarla con menos secuelas y en mejor disposición de recuperarte y que tu vida normal vuelva con calidad lo antes posible”, recala.

FortalecER las reservas del cuerpo y la mente.